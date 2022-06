Cristina con Melconian en un encuentro ameno

En medio de las turbulencias políticas que atraviesa el Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Kirchner mantuvo un encuentro privado de más de dos horas con Carlos Melconian, uno de los economistas más críticos de la gestión económica del Gobierno nacional.

Así lo confirmaron a Noticias Argentinas fuentes al tanto del encuentro, que aclararon que la reunión fue realizada "en la semana a pedido de la Fundación Mediterránea". .

Melconian, que preside el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación, comenzó a diseñar un plan económico que pretende presentar a los principales referentes políticos de la Argentina.

Desde el entorno de la vicepresidenta confirmaron a NA la existencia del encuentro entre la ex mandataria y el economista luego de que fue difundido por la Fundación Mediterránea, además de explicar que "Cristina aceptó como lo hace habitualmente con diferentes sectores políticos, sociales y económicos".

En ese marco, detallaron que la reunión fue gestionada por Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea, y la definieron como "una de las tantas que suele tener" la vicepresidenta.

Si bien no se conocieron los detalles de lo conversado ni el lugar exacto en el que transcurrió, desde el entorno de la ex mandataria confiaron a NA que se trató de "un encuentro ameno de más de dos horas" que se produjo en el marco de una charla institucional en la que intercambiaron miradas respecto de la economía argentina.

La noticia sorprendió notablemente, dado que Melconian es uno de los economistas más críticos de la política económica del Ejecutivo nacional y de la que aplicó Cristina Kirchner durante sus dos mandatos presidenciales. (NA)