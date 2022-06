Vecinos se oponen a la donación de un terreno para construir un Jardín

En la siesta de ayer, autoridades de la Vecinal del barrio Belgrano se reunieron en el Concejo Municipal con los ediles y funcionarios del Gobierno local para exponer los planteos de sus representados.

La historia de este Jardín pos pandemia vino “mal barajada” desde su inicio y se reavivó cuando el pasado martes, los concejales de la ciudad comenzaron a analizar un proyecto de Ordenanza enviado por el Ejecutivo para autorizar la donación a la Provincia del terreno ubicado en la esquina conformada por las calles Nuestra Señora de Guadalupe y Eduardo Chiarella.

Luego de la desprolijidad cometida anteriormente, cuando el Ejecutivo rafaelino cedió al Estado provincial un terreno, situado en la intersección de las calles Las Colonias y Montes de Oca (Frente a la Escuela Languier), que todavía no estaba en posesión del Municipio, ahora le quiere otorgar otro predio, aunque, en su momento, lo recibió en donación y con cargo de que sea destinado a espacio verde.

Esta situación disparó el rechazo de los vecinos del lugar que reclaman se respete esa voluntad del donante debido a que el barrio no cuenta con una plaza ni espacio verde de referencia.

Enterados de esta posición, los concejales de Juntos por el Cambio bloquearon el despacho del proyecto y condicionaron la aprobación de la Ordenanza a que los vecinos y la Vecinal sean escuchados.

Al arranque del encuentro de la víspera, el Jefe de Gabinete contextualizó que la determinación del nuevo predio fue “una decisión que se venía analizando desde hace mucho tiempo porque reúne una serie de condiciones específicas que se dan en el barrio. Tenemos la escuela Languier en el sector que viene teniendo un crecimiento sostenido a partir del crecimiento que muestra el barrio y los aledaños dentro de esta escuela hay un espacio cedido, prestado, se puede decir, al Jardín para que pueda funcionar y este era uno de los elementos que habían definido la necesidad del desarrollo de un Jardín en el barrio”.



INCOMODIDAD

“En un primer momento -continuó-, ubicamos un terreno propicio porque se ubica enfrente de la Escuela y era un espacio con consenso. Pero las dificultades que aparecieron en ese terreno, y no estaban previstas, impidieron que avancemos. Por eso rápidamente, comenzamos a buscar otro dentro del sector y el que proponemos es el que reúne todas las condiciones. Por eso presentamos este proyecto de Ordenanza que genera alguna dificultad y queremos escucharlas”.

Quien se hizo cargo de explicitar lo que piensan los vecinos fue el vicepresidente de la Vecinal, Rafael Barreiro, revelando que la noticia “tuvo una repercusión muy fuerte en función de la cantidad de vecinos que se comunicaron con nosotros por este tema”.

“Se dio todo muy rápido, tuvimos una reunión en Vecinales y luego tuvimos un encuentro en la Vecinal para escucharlos y confirmamos que había reparos por el cambio de destino del terreno”, sostuvo y aclaró que “hay una posición tomada por los vecinos en este tema y hay una posición que estamos redondeando como Vecinal porque estamos buscando asesoramiento, información y trabajando lo más aceleradamente posible”.

Enseguida fue al grano y aseveró que “hay vecinos de la cercanía al terreno propuesto que no quieren el Jardín ahí porque están convencidos que iba en otro lado, y cuando decidieron hacer la casa el plan era otro” y agregó que en su momento “intentaron hacer la plaza, consiguieron financiación y el diseño sin necesitar nada de la Municipalidad y no tuvieron eco”.

“Había, y lo quiero decir claramente para que no quede entre líneas, un resquemor, una sensación de incomodidad porque sabe que tanto la escuela como el Jardín tiene una población escolar que es mixta en el sentido del origen de los barrios de de los chicos, entonces hay dudas sobre de qué barrio vienen, y qué hacen, etc., etc, etc”, sinceró Barreiro.

Luego definió la posición de la Comisión Vecinal: “no se puede objetar un emprendimiento de estos porque una minoría de otro lugar tenga acceso al barrio y no importa si es negro, blanco o rojo no importa el barrio de donde venga. Esta comisión cree que la integración de esa gente debe recibir una mano muy grande, pero que se deben tomar todas las precauciones para que esa interrelación sea exitosa y no genere un problema que impida que se conviva. De todas maneras, esto no es un problema real y se va a tranquilizar a los vecinos”.



“SOLUCIÓN

ENTRE TODOS”

El vecinalista apuntó también que otro inconveniente de los vecinos se fundamentada “en la visión ambiental, por decirlo de alguna manera, de un barrio que no tiene plazas. La visión de la Comisión trata de ser más estratégica, más larga en el tiempo y abarcativa del contexto general más allá de un terreno en particular. Estamos hablando de un barrio que tiene el 25% de su superficie todavía por ser urbanizada, entonces es una enorme oportunidad de hacerlo bien y una enorme obligación de planificar correctamente. Desde este punto de vista es de esperar que entre todos hallemos una solución exitosa para la situación ambiental respecto de las plazas y espacios verdes. Reitero que este (donde ahora se quiere construir el Jardín) es un lugar, desde siempre, clave para la plaza del barrio”.

“Todas las consultas con directores de escuelas, especialistas, que hemos hecho confluyen en que será muy importante y beneficioso convertir esto en un polo educativo y en ese marco el Jardín debería estar contiguo o muy cerca de la Escuela (Languier) y no separado por varias cuadras, que no son muchas, pero imponen un desafío importante para resolver el tema de la circulación de un grupo de escolares que son los mismos básicamente, porque van cambiando de nivel, pero son los mismos, son hermanitos de otros alumnos, son las mismas familias que se desplazan, y en ese marco, nos parece importante agotar las instancias para rescatar ese lugar”.

Antes de finalizar su ponencia, se refirió al desacierto cometido por el Municipio en la fallida primera donación del terreno y disparó: “en algún momento hubo una imprevisión y un error y pensamos que poner el Jardín en un lugar que no es el ideal es otro error. Dos errores no son una solución”.



NO ES LA MEJOR

ALTERNATIVA

La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, se mostró contraria a la intención de utilizar el playón contiguo a la Escuela Languier para el Jardín pos pandemia y especificó que “es utilizado como espacio para educación física de la Escuela. Hay un portón que comunica, los chicos salen directamente y en el contraturno o en el mismo turno hacen uso del playón. Igualmente, tiene un uso comunitario cuando no lo utiliza la escuela. No me parece que sea la mejor alternativa sacar el playón para darle destino a otra cosa. Tiene su uso específico y redundaría en una pérdida para la Escuela, que está creciendo bastante y el reclamo de esos espacios, si bien tienen lugar para todas las aulas y todas las divisiones que está teniendo, los directivos proyectan en ese espacio (playón) como laboratorio o biblioteca, que no tienen, como tampoco sala de música, talleres.

Barreiro replicó que del diálogo que mantuvieron con personal directivo de instituciones educativas, y en particular con las autoridades de la Escuela Languier “se manifestaron encantados con la alternativa de solucionar el tema si no es enfrente que sea en el playón.

El debate sigue abierto y el próximo lunes se escribirá un capítulo importante cuando, en la reunión a la que fueron convocados vecinos y funcionarios municipales, se vean las caras para intercambiar miradas y tratar de que haya puntos de acuerdo.