Aldao venció al 9 y Quilmes al ‘Chupa’

Anoche, en continuidad de la fecha 2 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol el Deportivo Aldao sorprendió a 9 de Julio en el estadio Germán Soltermam al superarlo por 1 a 0 con gol de Velazco, en contra, a los 43m PT. A los 19 del complemento Fragata falló un penal para la visita. En otro juego, Argentino Quilmes derrotó 2-0 a Atlético María Juana con tantos de Manuel Bustos. En Reserva también fue victoria del Cervecero por 2 a 0.



EL RESTO DE LA FECHA. Domingo 26: 15:30hs Brown vs Bochazo, Florida vs Ramona, Libertad vs Peñarol. Lunes 27: 20:00hs Atlético de Rafaela vs Ben Hur. Martes 28: 21:30hs Arg. Vila vs. Ferro, Tacural vs. Unión.