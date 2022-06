Presentación y puntapié inicial para las chicas

Este viernes se realizará el lanzamiento de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino y Masculino 2022 organizada por el Gobierno de Santa Fe y la Federación Santafesina de Fútbol.

El acto tendrá lugar en nuestra ciudad, en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, desde las 19hs.



COMIENZAN LAS CHICAS

Este mismo viernes, y desde las 16hs, dará comienzo al certamen Femenino con el inicio de la fase de grupos. Serán 16 equipos que estarán divididos en cuatro zonas de 4. Entre hoy y mañana cada elenco jugará tres juegos y el primero de cada grupo irá a Copa de Oro, el segundo a Plata, el tercero a Bronce y el cuarto a Estímulo. Las definiciones serán el domingo.

La Liga Rafaelina, que tendrá a su seleccionado en la zona B, debutará con Ferro Dho a las 17.30hs en el estadio Germán Soltermam. Mañana enfrentará, 10.30hs, a Liga Casildense (cancha 3 de Ben Hur) y por la tarde, 15hs, cerrará con Jorge Newbery (Liga Galvense), en cancha del 9.

El resto del programa para este viernes. Zona A, en Deportivo Susana: 16hs Sp. Rivadavia vs Liga Deportiva del Sur, 17.30hs Liga Santafesina vs Everton Olimpia ADEO. Zona C, en Sportivo Norte: 16hs Huracán FC (Vera) vs Polideportivo Videla (Liga Sanlorencina), 17.30hs Asociación Rosarina vs Defensores de Barrio Vila (Liga Sanlorencina). Zona D, en Argentino Quilmes: 16hs Liga Esperancina vs Liga Reconquistense, 17.30hs Racing El Campesino (Liga Ocampense) vs Liga San Martín.