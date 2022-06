La fase de recuperación pierde fuerza en Santa Fe

Entre enero y marzo de 2022, la actividad económica provincial se mantuvo prácticamente neutra (+0,02), consigna el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. El primer trimestre de este año se suma a los dos últimos de 2021, de estancamiento consecutivo, con ratios de crecimiento positivos pero muy cercanos a cero, subraya el informe divulgado ayer a modo de complemento de las publicaciones mensuales.

El informe remarca que ocho de las catorce series que incorpora el ICASFe, aportaron de manera favorable al indicador en 2022, mientras que las seis restantes tuvieron variaciones negativas. En particular, los componentes relacionados con el empleo, las remuneraciones y consumo minorista fueron los más perjudicados.

Por otro lado, de las siete series relacionadas con la industria, cinco evidenciaron variaciones positivas: energía eléctrica industrial, hidrocarburos agroindustria y de transporte, faena de ganado bovino y porcino, producción de maquinaria agrícola y molienda de oleaginosas, mientras que las dos restantes: gas industrial y producción láctea, aportaron de manera negativa.

La serie de recursos tributarios mostró una variación positiva, así como las series de consumos durables: consumo de cemento y patentamientos nuevos vehículos, que mostraron una importante recuperación en el primer trimestre, luego de un 2021 con un desempeño negativo.

“El ICASFe se encuentra en clara caída desde finales de 2020, dando cuenta de las dificultades que evidencia la actividad económica para lograr un crecimiento sólido luego de la recuperación post pandemia”. Además, el indicador se ubica por debajo del 50%, y cercano a la mediana de los valores inferiores, el cual se considera un límite crítico al momento de analizar la fase del ciclo económico.

El Suplemento del CES hace un pormenorizado análisis de las variables económicas más importantes, tales como empleo y remuneraciones; consumo y el patentamiento de nuevos vehículos y respecto del comportamiento de la industria y de sus insumos.

Por citar algunos ejemplos, respecto de las remuneraciones reales -que mide la masa salarial del sector privado registrado de la provincia-, indica que tuvieron una disminución en el primer trimestre de 2022 del 4,4%, lo que contrasta con la importante recuperación que había evidenciado el 2021, con una mejora del 7,5%.

“La evolución de las remuneraciones reales no es inocua sobre el resto de los componentes del índice compuesto de actividad, afectando, particularmente, a las variables del consumo”, advierte el CES. Además, sostiene que los puestos de trabajo registrados en la provincia se retrajeron durante el primer trimestre del año un 0,1%, con una tasa de variación interanual en marzo del 2,0%. La serie desestacionalizada evidencia que durante 2021 se crearon alrededor de 23 mil puestos de trabajo registrados, crecimiento que no se consolidó durante los primeros meses del 2022.

En otra parte, al analizar el conjunto industrial y en particular de la agroindustria, indica el desempeño positivo durante 8 trimestres del crecimiento del consumo de energía eléctrica para la industria. “En el primer trimestre del año, la serie aumentó un 5%; ratio que se eleva a 6,6% si se incorpora el dato de abril”.

Agrega el informe que, observando el mediano y largo plazo, se puede afirmar que el nivel actual de consumo de energía eléctrica se encuentra un 38,9% por encima del valle de abril de 2020 y un 23,1% arriba del anterior pico (julio de 2019), acercándose así a los máximos históricos de 2011.

Caso contrario es el desempeño del consumo de gas por parte de la industria, que se presenta en los dos últimos trimestres con variaciones negativas: -2,5%, en el primer trimestre de 2022.