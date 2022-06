Se confía en poder fortalecer reservas

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El equipo económico y el Banco Central aguardan la aprobación de la primera revisión del programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitirá al país acceder a un desembolso por US$ 4.100 millones para fortalecer las reservas luego del pago que se realizó esta semana al organismo multilateral.

Si bien resta la formalidad de la votación, se descuenta que el resultado será positivo ya que el staff técnico elevó al Board la evaluación de las metas correspondientes al primer trimestre.

Cuando los miembros del directorio levanten la mano, inmediatamente llegarán a Buenos Aires unos 3.000 DEGs -la moneda del FMI- que se transformarán en dólares y mantendrán el nivel de reservas por encima de los $ 40.000 millones.

Este dinero cubrirá el bache que dejó el pago de US$ 2.700 millones que el país le hizo al organismo el martes, que hundió las reservas hasta la zona de los 38.000 millones de dólares.

Pero esta será sólo una parte de la discusión dentro de la cúpula del organismo que encabeza Kristalina Georgieva, ya que también se pondrá en evaluación una flexibilización de las metas para el segundo trimestre.

Según fuentes del Ministerio de Economía durante las últimas reuniones con los técnicos del FMI se habría llegado a un acuerdo en ese sentido.

En principio se modificarían las metas a junio -cuya revisión se iniciaría en pocas semanas- pero se mantendrían sin cambios las anuales: déficit de 2,5%, acumulación de US$ 5.800 millones de reserva, y emisión hasta un tope de 1% del PIB.

Los datos oficiales fueron aportados por Martín Guzmán y Miguel Angel Pesce, titular del Ministerio de Economía del Banco Central, respectivamente.