Más medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El juez federal Federico Villena, de Lomas de Zamora, ordenó ayer nuevas medidas de prueba que había solicitado la fiscal Cecilia Incardona, a fin de determinar si el Boeing 747 de Emtrasur es en la actualidad de la firma iraní Mahan Air, la cual está sospechada de vínculos con el terrorismo.

Días atrás, la Fiscalía reclamó más medidas de prueba, 11 en total, que se sumaron a unas 46 que se habían presentado ya la semana pasada.

El juez Villena hizo lugar al pedido y ordenó varias medidas de prueba, que apuntan a determinar si el avión aún retenido en Ezeiza en la actualidad sigue siendo de la iraní Mahan Air o del Gobierno Venezolano.

Es que si bien se conocía que el avión lo vendió la empresa Iraní a Emtrasur en enero pasado, para los investigadores hay sospechas que sigue perteneciendo a la misma, ya que era comandado por personal iraní, entre ellos Gholamreza Ghasemi.

Además, se trata de establecer el vínculo entre la información proporcionada por el FBI, que estableció que la empresa iraní está asociada a actividades terroristas en el Líbano.

Por ello, la clave para la fiscal es saber si el avión sigue siendo o no propiedad de la empresa.

El otro punto clave es el piloto, ya que las sospechas apuntan a que no era un vuelo de instrucción como dedujo el Gobierno Argentino, sino que trajo la aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con otros fines que no serían comerciales.

Sumado a ello, intentan determinar si la tripulación de 19 miembros que llegó a Argentina era la originaria o no; si hubo cambios, cuáles; y también sobre si hay en los EE.UU. alguna investigación abierta sobre el piloto sospechado de haber pertenecido a la Guardia Revolucionaria Iraní.

Es que en las últimas horas trascendió que de su teléfono se extrajeron fotografías de joven cuando realizó el servicio militar en Irán, pero también fotos de tanques, armas y banderas de Israel con proclamas en su contra.