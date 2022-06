La ola polar se hace sentir en Rafaela, con mínimas muy bajas

En lo que a preferencias climáticas respecta, en el mundo, hay dos equipos: por un lado, están los “team verano” y por el otro, los “team invierno”, cada uno con sus argumentos listos para defender su gusto por el calor o el frío, según corresponda, cuando surgen esos encendidos debates en que unos y otros defienden su postura. Habrá que ver si, por estos días, el “team invierno” sigue firme en sus convicciones. Porque, como se venía anticipando, esta semana se produjo el ingreso de una nueva ola de frío en el país. En la Patagonia, se anunciaban las temperaturas más bajas: por eso no sorprendieron ni los -12 º registrados esta semana en Paso de Indios ni los -9.2 º que padeció Puerto Madryn, ambas localidades ubicadas en la provincia de Chubut.

Nuestra región no fue la excepción. Varias jornadas con muy bajas temperaturas hicieron que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) registrara un nuevo récord histórico de demanda de potencia para la temporada invernal: este miércoles a las 21 hs, el consumo marcó 2127 MW, superando así la marca que se había anotado el 31 de mayo pasado, que había sido de 2097 MW.

En una recorrida por comercios de venta de electrodomésticos, pudimos corroborar que, efectivamente, la gente está comprando en forma masiva estufas, calefactores y todo tipo de equipo que haya a disposición “para calentarse”, según nos comentaba un vendedor.

Maximiliano Barovero es miembro de la Estación Meteorológica del Aeródromo de Rafaela, que depende del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con él mantuvimos una charla, en la que nos dio precisiones sobre las condiciones climáticas que se están registrando en nuestra zona.



Un invierno muy frío y que parece haber empezado antes

“Se sabía, con el ingreso de la ola polar de esta semana, en la zona más central del país las temperaturas mínimas iban a estar entre los 2 y 8 grados y las máximas entre 13 y 18 grados. Si bien mucha gente pensará que este invierno está siendo muy crudo, en realidad lo que está pasando es que estamos teniendo una amplitud térmica muy grande. Tenemos frecuencias de temperaturas mínimas diarias extremadamente bajas, es verdad, cerca de los 0 grados, muchos días seguidos. Pero a su vez las máximas diarias son algo altas para esta época del año. Hace un par de días teníamos las máximas superando los 20 grados, que no es normal para esta época. Especialmente las mañanas son frías y están un poco más abajo del promedio. Y además, es constante, sumado a que empezamos ya en mayo con temperaturas mínimas muy bajas. Y eso obviamente que el cuerpo lo está sintiendo. Después de una semana con 2 o 3 grados, obvio que parece que el invierno comenzó hace un mes”, sostuvo Barovero.



Bajas sensaciones térmicas

Maximiliano nos explicó por qué sentimos tanto el frío estos días: “Los ingresos de masas de aire heladas del sur se están produciendo con más frecuencia y entonces las temperaturas tienden a bajar. En los últimos días, además, ha ingresado humedad del sector norte y eso también hace sentir más el frío. El viento juega un papel bastante importante por estos días y está haciendo que la sensación térmica sea menor. Nosotros tenemos unas tablas: si la temperatura no sube los 10 grados y tenemos mucho viento, sea del norte o del sur, baja la sensación térmica unos 3 o 4 grados. Y considerando que, por ejemplo, este miércoles, la máxima superó levemente los 11 grados y había bastante viento, imaginate la baja sensación térmica que tuvimos gran parte del día. Es decir, se siente mucho por la constancia de las temperaturas. Y también por la amplitud térmica”.



Sucedió en 1922. La última ocurrió en 2011. ¿Podríamos esperar una nevada?

Le preguntamos a Barovero si evalúa que podría nevar, considerando las bajas temperaturas extremas de estos días. Nos respondió que “el 1º de agosto de 2011 fue la última nevada, pero es muy difícil en esta zona que se den las condiciones. La nieve es agua congelada: tiene que estar nublado, tiene que haber mucha humedad, tanto como cuando llueve, y tiene que haber temperatura de alrededor de 0 grados, porque cuando cae el copo de nieve si el suelo no está a temperatura congelada, el copo de nieve se derrite y no se nota”, precisó.



Pronóstico para los próximos días

Maximiliano anticipó que “va a seguir haciendo bastante frío. Siempre las temperaturas más bajas se registran durante tres o cuatro semanas después de la noche más larga, es decir del inicio del invierno, que fue el 21 de junio. Entonces todavía tenemos por delante casi un mes con temperaturas muy bajas”. Puntualmente, con respecto a la ola polar que ingresó esta semana dijo: “no esperamos grandes cambios hacia el fin de semana, se espera bastante nubosidad para los próximos días, así que eso tampoco permite que las temperaturas aumenten mucho, pero van a subir un poquito las mínimas. Posiblemente recién para mediados de la semana próxima cambie un poco, porque hay que esperar que rote el viento, que seguirá por ahora llegando del sector sur y este. Recién a mediados de la semana próxima el viento va a rotar hacia el sector norte, y va a limpiar un poco. Y ahí va a aumentar algunos grados la temperatura. Pero estamos en invierno, así que seguiremos con temperaturas bajas”, concluyó.



Maximiliano Barovero nos comentó y aprovechó la oportunidad para invitar a la charla “Meteorología aplicada al vuelo a Vela. Deporte y Seguridad”, a cargo del Meteorólogo Lucas Berengua. La misma, tendrá lugar el próximo sábado 25 y domingo 26 de junio, a las 9 hs, en el Club de Planeadores Rafaela. El evento está dirigida al público en general y es con entrada libre y gratuita.