Prevención por inhalación de monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas tóxico que se produce por la combustión incompleta de cualquier combustible, cuya inhalación provoca lesiones graves a la salud y puede llegar a ser mortal. Todo artefacto usado para quemar algún combustible puede producir monóxido de carbono si no está asegurada la llegada de oxígeno suficiente al quemador, señaló la empresa Litoral Gas.

Por lo tanto, puede haber producción de ese gas en calefones, termotanques, estufas y cocinas a gas, calentadores a gas o kerosene, faroles a gas o kerosene, hogares o cocinas a leña, salamandras, braseros, parrillas a leña o carbón, hornos a gas o leña, anafes, calderas, motores de combustión, entre otros.

El mayor número de accidentes se produce en épocas de bajas temperaturas debido a que las personas tienden a cerrar las puertas y ventanas de los ambientes. Lo que están haciendo ahí es restar oxígeno para la combustión y en consecuencia esta será incompleta y aparecerá el monóxido de carbono. No quiere decir que en invierno haya que vivir con las puertas y ventanas abiertas; justamente, para evitarlo, la reglamentación técnica vigente exige ventilaciones permanentes como las rejillas para el ingreso de aire, por eso es muy importante no obstruirlas.

El monóxido de carbono aparece en los hogares cuando el artefacto:

• Está en mal estado.

• No funciona correctamente.

• No está instalado en el lugar adecuado.

• No tiene sistema de ventilación.

• El sistema de ventilación está desconectado u obturado.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CONTRA LOS ACCIDENTES

• Realizar una revisión periódica a los artefactos por un gasista matriculado.

• Respetar las normas técnicas de instalación.

• Permitir siempre el ingreso de aire al ambiente desde el exterior, suficiente como para renovarlo.

• Verificar que la llama de los artefactos sea de color azul.

• Garantizar que las salidas de los gases al exterior estén libres de obstrucciones (aplastamientos, abolladuras, nidos de pájaros, etc.) y colocadas en forma reglamentaria.

• Si hay artefactos instalados en baños o dormitorios, asegurarse por medio de un gasista matriculado que sean de tiro balanceado.

• No utilizar hornallas y hornos de la cocina para calefaccionar el ambiente.

• Prestar atención en la aparición de manchas oscuras en los artefactos o alrededor de ellos.

• AL comprar un artefacto, verificar que esté homologado por un organismo certificador.

¿Es lo mismo escape de gas que de monóxido de carbono?

No. Es preciso destacar que un escape de gas natural no controlado a tiempo puede devenir en una combustión indeseada como un incendio o deflagración. Para prevenir esto al gas natural se le inyecta una sustancia que le da el olor característico. Ante olor a gas siempre llamar a Emergencias de Litoral Gas: 08007775427.

En cambio, el monóxido de carbono es un gas inoloro que no siempre está relacionado a instalaciones de gas natural, puede generarse por una combustión también de otros combustibles. El resultado de la presencia de este gas en un ambiente puede ser la intoxicación de los habitantes de la vivienda, con consecuencias graves.

Los síntomas frecuentes son:

• sueño

• cansancio

• cefaleas

• mareos

• náuseas

• vómitos

• pérdida del conocimiento

• convulsiones

• muerte

Una intoxicación leve puede ocasionar debilidad, cansancio, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, dolor de pecho. Una intoxicación grave puede producir temperatura corporal baja, inconsciencia, respiración irregular y superficial; el paciente puede dejar de respirar y presentar convulsiones.



TRATAMIENTO

Ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono hay que retirar a los afectados del ambiente contaminado hasta un lugar donde pueda respirar aire puro y llamar al médico inmediatamente.