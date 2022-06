Ezequiel Medrán lleva cinco partidos como entrenador de Atlético de Rafaela. Aún no pudo ganar. Suma 1 derrota (el 0-1 del debut vs Ferro) y los 4 empates posteriores. Los números hablan por sí solos de la paupérrima campaña que viene desarrollando la Crema en la temporada 2022 de la Primera Nacional. Pero no es culpa del DT que recién toma el mando, y si bien no a podido sumar de a tres, confía en que sacará a flote este barco que fecha tras fecha se hunde en la tabla de posiciones.

“Venimos sumando en los últimos cuatro partidos, obviamente que todo se analiza a través del resultado pero a nivel de convicción, de imponer nuestra idea, nuestro juego, de esa identidad como equipo, siento que vamos avanzando”, analizó el DT albiceleste tras la práctica de ayer en el Monumental. Y se explayó sobre el momento que atraviesa su equipo: “Está claro que eso no conforma porque hoy hay una ansiedad grande por el resultado. Uno llega a ese resultado por medio de la preparación, de un convencimiento de cómo hay que trabajar, sino, eventualmente te podes encontrar con un resultado positivo pero va a ser producto del azar”.

En relación a lo que se viene, el juego con tintes de ‘final’ ante Tristán Suárez, Medrán comentó: “Se nos viene un partido importante, estamos preparándonos de la mejor manera. Buscando la puesta a punto del equipo para llegar de de la mejor manera al domingo. Siento que estamos construyendo algo sólido, sabemos que la situación es compleja, y sin dudas que esos tres puntos serían claves para ganar tranquilidad y alejarnos de la zona en la que estamos”.