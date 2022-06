Ingresaron a vivienda, lo ataron y le robaron

Cerca de las 23.00 de la noche del miércoles, personal policial de la Comisaría Seccional 2ª, tomó intervención en un domicilio de calle Dante Alighieri al 100 -barrio San Martín- por un hecho ilícito.

Al llegar, los oficiales actuantes tomaron contacto con la víctima, un hombre de 79 años domiciliado en el lugar, quien manifestó que siendo las 22:30 se encontraba descansando, cuando fue sorprendido por tres hombres vestidos con ropa oscura dentro de su vivienda, quienes le ordenaron que permanezca en el lugar, al mismo tiempo que le maniataron sus manos, privándolo de la libertad.

Acto seguido, los desconocidos comenzaron a revisar la morada y una oficina en la cual su hijo desarrolla funciones administrativas para una cooperativa agrícola.

Rato después, al no escuchar más movimientos, el septuagenario logró liberarse de las ataduras y llamar por teléfono a su hijo relatándole lo sucedido, dando de inmediato aviso al servicio de emergencias policiales 911.

Al revisar el lugar y sus pertenencias, la víctima de este suceso constató que le sustrajeron la suma de $60.000, su teléfono celular, tres llaves correspondientes a los portones de unas cocheras en calle Chacabuco, y la llave de su auto, observando gran desorden en toda la casa y no constatando el faltante de nada más.

Se hizo presente en el lugar personal del Departamento Científico Forense y se dio conocimiento al fiscal de turno, quien dispuso se remitan las actuaciones al Departamento Operativo de la Agencia de Investigación Criminal Región 5.



ALLANAMIENTO

EN HUMBERTO I

Personal policial del Destacamento Nº 1 de Galisteo, en conjunto con personal de la Subcomisaría 2a. de Ataliva, llevaron adelante una tarea investigativa en relación a un hecho de "hurto" en zona rural que culminó con un allanamiento en la localidad de Humberto I, donde se hallaron herramientas y la llave de un automóvil que guardarían relación con el ilícito.

Así las cosas, en el domicilio allanado de calle Güemes al 800 de esa localidad, donde residiría el imputado Jonatan Raúl D., se lograron obtener resultados positivos respecto del hallazgo de elementos que habrían sido hurtados en el sitio mencionado.

Concretamente se procedió al secuestro de dos llaves pulsianas, un martillo, una llave de caño, dos tenazas y llaves varias incluyendo una correspondiente a un automóvil Fiat Palio color amarillo.

Colaboraron en el procedimiento personal de la Comisaría 3ª de Sunchales, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), y personal de la Comisaría 7ª de Humberto I.



HALLAZGO DE

MUNICIONES

En horas de la tarde de ayer personal policial de la Comisaría Nº 2 fue comisionado por el servicio 911 a calle Cossettini de esta ciudad, donde realizaron un llamativo hallazgo.

El mismo consistió en una bolsa de nylon transparente chica y en el interior de la misma municiones (cartuchos varios), en la parte exterior de una vivienda.



ACCIDENTE

DE TRÁNSITO

En la tarde del miércoles, un siniestro vial se produjo en la localidad de Sunchales.

Del mismo formaron parte una motocicleta Corven Energy guiada por una mujer de 43 años, quien iba acompañada de su hijo de 13 años de edad; y un motovehículo Honda CG Titán, conducido por un joven de 18 años de edad.

En el lugar actuó personal de Comisaría 3ª de Sunchales, haciéndose presente además, el médico de turno, quien constató que las lesiones de los jóvenes eran leves, mientras que la mujer presentó lesiones graves (fractura de muñeca).