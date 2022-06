Reclamo del gobierno por la descolonización

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El canciller Santiago Cafiero expuso ayer en la sesión del Comité Especial de Descolonización de la ONU, en Nueva York, y trasladó el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

"Tengo el honor de dirigirme a este Comité Especial en nombre del pueblo y el gobierno de la República Argentina. Felicito a todos los integrantes del Comité de los 24 por su persistencia en poner fin a una situación tan anacrónica como el colonialismo, un resabio que resiste en el mundo de hoy y en mi propio país", inició Cafiero ante sus pares.

Durante su discurso, pidió reabrir las negociaciones con Reino Unido para conquistar una solución pacífica a la disputa, moción que resultó aprobada por consenso.

El canciller criticó las inconsistencias en las posiciones de las autoridades británicas a lo largo de los años, y subrayó: "Que el Reino Unido no le tenga miedo a la paz. Que pierda el temor al diálogo dentro del derecho internacional. La comunidad internacional sabe que puede contar con la Argentina para esta tarea. Solicitamos a este Comité Especial que una vez más exprese de manera clara y firme su convicción de que no hay más lugar para el colonialismo en el siglo XXI".

En la misma línea, aseguró que la composición poblacional de las islas "es el resultado de la colonización iniciada en 1833", que apunta a preservar "el carácter británico", por sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos en las Malvinas.

"Es por eso que elevo la exigencia para que se garantice el respeto de la integridad territorial de la Argentina, quebrantada con el acto de fuerza británico de 1833, nunca consentido por el Gobierno argentino", resaltó.

El ministro afirmó que "las victorias militares no otorgan derechos", e indicó que la Guerra de Malvinas "no alteró la naturaleza de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido", al argumentar que el país "era gobernado por la junta militar ilegal e ilegítima que actuó de espaldas al pueblo argentino".

"Me pregunto: ¿Es que hay democracias que valen más que otras? ¿Hay Estados habilitados a incumplir la Carta de la ONU y no leímos la letra chica?, la comunidad internacional debe actuar o será cómplice de la doble moral, de aquellos que son promotores de los valores del multilateralismo en tierra ajena", disparó Cafiero.

Y continuó: "Para el Reino Unido, Malvinas es dominación, especulación y oportunismo; para mi país, es soberanía, justicia y dolor por nuestros caídos. Es momento de que el Reino Unido deje en las páginas de la historia su ejercicio de potencia colonial".

Por último, planteó la preocupación por la presencia de armamento nuclear en las Islas Malvinas, y concluyó: "Reino Unido continúa desoyendo la resolución de la Asamblea General que insta a las partes a abstenerse de llevar adelante acciones unilaterales en el área en disputa hasta que se encuentre una solución definitiva a la controversia. En el plano militar, sigue comportándose como si el conflicto hubiera tenido lugar ayer".

Previo a la exposición del canciller, hablaron Leona Roberts y Gavin Short en representaciones de las Malvinas y apelaron al pedido de garantizar "la libre determinación de los habitantes de las Falklands, postulando que deben ser quienes decidan el rumbo".