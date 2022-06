A 40 años del título de Rocchia con Ferro

El 27 de junio de 1982, hace ya casi 40 años, el fútbol argentino asistía sorprendido al primer campeonato alcanzado por Ferro Carril Oeste en la Primera División, galardón que repetiría en 1984, también de la mano de Carlos Timoteo Griguol tras haber logrado además los subcampeonatos en 1981 y 1983. Ese torneo Nacional de hace 40 años fue ganado por Ferro de manera invicta dejando en el camino a varios de los candidatos y venciendo en la final a Quilmes por 2 a 0 con goles de Miguel Ángel Juárez y el rafaelino Juan Domingo Antonio Rocchia.

Ese título fue el único logrado por Rocchia, surgido en nuestro fútbol del Club Ferrocarril del Estado, en el fútbol profesional, recordando que también fue jugador de Racing Club de Avellaneda. Y su aporte en la final no podía desentonar con lo que fue su gran trayectoria goleadora para un jugador en su puesto. Cabe resaltar que es el décimo defensor con mayor cantidad de goles de la historia del fútbol mundial, convirtiendo 101 goles en 433 partidos. En Ferro jugó entre los años 1973 a 1983, con 329 partidos y 74 goles.

En nuestra ciudad surgió del Club Ferrocarril del Estado y era apodado "Burro", por su fuerte pegada. También fue un gran cabeceador.



AQUEL TORNEO

El campeonato nunca se detuvo a pesar de la Guerra de Malvinas, reunió a los 32 equipos (18 del llamado Metropolitano, 6 de las ligas del Interior y 8 de los torneos regionales) y se jugó en 4 zonas de ocho. Ferro ganó la suya sin perder, por encima de Unión de Santa Fe e Independiente, y luego derrotó en los cruces directos a Independiente Rivadavia (Mendoza) y Talleres de Córdoba para llegar a las finales contra el "Cervecero", vencedor de la otra zona.

Esos planteles de Ferro que supo "construir" Griguol y que brillaron durante más de un lustro en el fútbol argentino se conformaron con jugadores de experiencia y la aparición de algunos jóvenes surgidos de las divisiones inferiores del club de Caballito, traídos desde el interior del país a partir del trabajo del propio "Timoteo". Ya en 1981 el equipo "verdolaga" había perdido el torneo a manos del Boca de Diego Maradona y Miguel Brindisi, por sólo un punto de diferencia, cuando todavía se otorgaban dos por partido al ganador.

Varias veces cuestionados por la excesiva tenencia de la pelota, o por jugar al descuido y al error del rival, los equipos diseñados por Griguol no fueron valorados por la crítica periodística de esa época más embarcada en la "grieta futbolística" entre César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

Con todo, Ferro logró en cuatro años dos campeonatos (1982-1984) y dos subcampeonatos (1981-1983) y llegó a disputar además la Copa Libertadores de América de ese entonces.A favor de sus buenos resultados hasta se lo mencionó a Griguol como posible reemplazante de Menotti tras el fracaso de la selección argentina en España 1982.

Carlos Barisio, ya fallecido, -arquero récord del fútbol argentino con 1075 minutos sin goles recibidos- y que por lesión no pudo jugar la final del '82; Gerónimo "Cacho" Saccardi, máximo ídolo del club y Juan Domingo Rocchia, entre otros jugadores de mayor experiencia, fueron los pilares de la idea de Griguol.

Otros futbolistas de la talla del paraguayo Adolfino Cañete, el uruguayo Julio César Jiménez o la rutilante aparición de un joven llamado Alberto "Beto" Márcico le dieron a ese plantel el toque de "calidad" dentro del campo de juego.



GRAN CAMPAÑA Y PLANTEL COMPLETO

Ferro Carril Oeste fue campeón invicto del Torneo Nacional de 1982 con una campaña en la que obtuvo 16 victorias y 6 empates (50 goles a favor y 13 en contra) en 22 presentaciones. Ese equipo dirigido por Carlos Timoteo Griguol hace 40 años fue el ganador de su zona y además tuvo al goleador del campeonato, Miguel Ángel Juárez, con 22 anotaciones.

El plantel del Ferro campeón de 1982 lo integraban: Arqueros: Carlos Barisio, Eduardo Basigalup y José Turzi.

Defensores: Mario Gómez, Héctor Cúper, Juan Domingo Rocchia, Oscar Garré, Silvio Sotelo y Víctor Marchesini.

Mediocampistas: Carlos Arregui, Gerónimo Saccardi, Adolfino Cañete, Julio Cesar Jiménez y Jorge Brandoni.

Delanteros: Claudio Crocco, Alberto Márcico, Miguel Ángel Juárez, Luis Andreuchi, Esteban González y Gustavo Herrera.

Director Técnico: Carlos Timoteo Griguol. Ayudante de Campo: Carlos Aimar. Preparador Físico: Luis María Bonini.

(Con aporte de Alberto Emaldi, agencia Télam).