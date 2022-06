Con tres partidos se inicia una nueva fecha del Oficial

Luego del receso por la disputa del torneo Provincial U18, este viernes se pondrá en marcha con tres encuentros la cuarta fecha del torneo Oficial de primera división de la ARB. En el orden cronológico es la tercera, ya que recordemos que está pendiente la jornada inicial.

Habrá en esta ocasión actividad en el Coliseo del Sur con Ben Hur frente a Argentino Quilmes; en Villa Rosas con el partido entre Peñarol y Atlético, y en la Fortaleza del Bicho de Sunchales con Unión ante Independiente.

Para el miércoles 29 quedó el compromiso entre Libertad y 9 de Julio. Cabe recordar que Independiente y Libertad son los equipos que ganaron los dos partidos disputados hasta el momento.

El detalle: a las 21.30 en el Coliseo del Sur, Ben Hur vs. Argentino Quilmes; en la Fortaleza del Bicho, Unión vs. Independiente; y en Villa Rosas, Peñarol vs. Atlético.



EN FEMENINO

El torneo Clausura de primera femenino jugará la segunda fecha. Hoy se enfrentarán a las 21.30 Independiente de Ataliva vs. Libertad de Sunchales, en cancha del primero; y el domingo, a las 21.30 en el Coliseo del Sur, Ben Hur vs. Unión.

Formativas: en las masculinas se jugará parcialmente la séptima fecha de la Tira B, con los partidos entre: Ben Hur vs. Independiente (10 premini, 12.30 U13 y 14.30 U18); Atlético Pilar vs. 9 de Julio (10.30 premini, 12 mini, 13.30 U14 y 15.30 U16); y por Tira A, 9 de Julio vs. Quilmes (10.30).