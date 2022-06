Concejo: tres actividades declaradas De Interés

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana el Concejo Municipal de esta ciudad llevó a cabo un nuevo encuentro ordinario que comenzó, como es de práctica, con el izamiento del pabellón nacional, acción que llevó adelante el concejal Santiago Dobler.

El mismo edil, durante las manifestaciones hizo referencia al convenio que el Municipio firmó el pasado martes con la Provincia por las obras a través del programa Caminos de la Ruralidad, concretado en la Escuela Nº 1192 " El Fortín". El edil resaltó la importancia del emprendimiento que beneficiará a la producción, a la educación y a los habitantes. Enfatizó que son 30 los establecimientos lecheros que se verán beneficiados por esta mejora. Además destinó un tiempo importante a detallar los trabajos que se realizarán y de qué manera se concretarán.

Seguidamente fue aprobado el acta del encuentro anterior y la presidente del cuerpo, Andrea Ochat, brindó el habitual informe de presidencia.



Notas oficiales y peticiones particulares

Ingresó una Nota Particular remitida por la Cámara Argentina de empresas de fuegos artificiales. Asunto: Solicitan audiencia para el análisis del proyecto de Ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia sonora.

Nota Particular elevada por Stella Maris Mosso. Asunto: Expresa consideraciones en torno a la gestión del Museo y Archivo Histórico Basilio María Donato, se remitió copia al Ejecutivo.



Despachos de Comisión

Fue aprobada una Minuta de Comunicación elevada por Andrea Ochat.

Manifiesta su adhesión a proyectos de ley provinciales referidos al acceso en condiciones de igualdad al alquiler de inmuebles con destino a vivienda. El documento fue fundamentado por la autora quien destacó que se solicita la habilitación de una oficina pública de inquilinos, el incentivo para colocar inmuebles en alquiler la eximición del impuesto de sellos.

Fue aprobado un proyecto de Ordenanza que presentó Andrea Ochat que ordena la construcción de reductores de velocidad del tránsito vehicular sobre calle Balbín, entre Cecilia Grierson y Rosario Vera Peñaloza.

La misma suerte corrió un proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Afecta bienes al dominio público municipal con destino a calles y espacio verde público.

También fue aprobado un proyecto de Ordenanza que elevara Andrea Ochat. Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a construir reductores de velocidad del tránsito vehicular sobre calles Esperanza y General Paz, entre Rafaela y Suipacha.



Proyectos presentados

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza presentado y fundamentado por Andrea Ochat. Adhiere a la Ley provincial N° 14070 que declara el estado de emergencia en seguridad pública y servicio penitenciario.

Horacio Bertoglio pidió la palabra y señaló que no le cabe duda que lo planteado por la presidente del Concejo es la respuesta que debe brindar la política, pero agregó " que distante está la solución", aprovechando la intervención para resaltar varios incumplimientos del gobierno provincial.

También fue remitido a comisión un proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Modifica el artículo 4° de la Ordenanza N° 2917.

Igual suerte corrió otro proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Modifica el artículo 4° de la Ordenanza N° 2918.

Fue aprobado un proyecto de Declaración elaborado por Andrea Ochat, Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Horacio Bertoglio, Santiago Dobler y Pablo Ghiano

Declara de Interés Social la "Jornada Interdisciplinaria sobre Consumos Problemáticos: Consecuencias en la salud integral y abordajes desde la articulación comunitaria", organizada por la Asociación Civil Lazos y Fundación Atilra.

El mismo desenlace fue para un proyecto de Declaración que elevaran Andrea Ochat, Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Horacio Bertoglio, Santiago Dobler y Pablo Ghiano Declara de Interés Cultural la realización del evento deportivo y social

"Una noche de 10", organizado por la Filial Oficial Rioplatense "Lugi Villalba".

Fue aprobado un proyecto de Declaración que elaboraran Andrea Ochat, Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Horacio Bertoglio, Santiago Dobler y Pablo Ghiano

Declara de Interés Cultural el Seminario “Bailando en la vida”, dictado por los bailarines Juan Saavedra y Sandra Farías.



Fuera de lista

Aplicando el art. 61 del Reglamento del Concejo fueron incluidos dos proyectos uno de Ordenanza presentados por Juntos por el Cambio por los ediles Carolina Giusti y Santiago Dobler.

Dispone modificaciones a la Ordenanza Nº 1460 sobre ética en el ejercicio de la función pública.

El otro de Resolución presentado por Carolina Giusti y Santiago Dobler.

Modifica la Resolución Nº 495, Reglamento Interno del Concejo Municipal.

Ambos pasaron a comisión y fueron fundamentados por Carolina Giusti, quien resaltó que son proyectos que perdieron estado parlamentario.