Cine Belgrano anuncia su cartelera con dos estrenos

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano anuncia su cartelera para este fin de semana que se extenderá desde el sábado 25 al martes 28 de junio con dos estrenos y una continuidad. Sólo por esta semana, hoy no habrá proyecciones de cine.

En Espacio Autor se estrenará la comedia dramática “Una pastelería en Notting Hill”, ópera prima de la realizadora alemana Eliza Schroeder.

Este encantador film reúne a tres generaciones de mujeres que intentan superar el dolor de la pérdida, las dudas y sus diferencias en honor al recuerdo de su querida Sarah (Candice Brown), mientras que se embarcan en la aventura de conseguir mantener una panadería en Londres llena de amor, esperanza y coloridos pastelitos de cada rincón del mundo.

El elenco está formado por Celia Imrie, Shannon Tarbet, Shelley Conn, Grace Calder, Rupert Penry-Jones, Bill Paterson.

Dice su directora que Love Sarah (su título original), trata de muchas cosas: “en primer lugar, quería explorar las diferentes características y luchas de las mujeres que se aman y sin embargo tienen dificultades para relacionarse. También me atrajo el hecho de que fuera una película de tres generaciones, ya que podía hacer aflorar las diferentes fortalezas, personalidades y aspiraciones de las mujeres en diferentes fases de sus vidas. También quería reflejar que cuando las mujeres se unen, podemos superar los obstáculos: hacer algo hermoso, hacernos más fuertes e inspirarnos mutuamente”.

“En segundo lugar -continúa Schroeder-, ser una apasionada pastelera y haber crecido en Alemania con una familia mixta judía-alemana, casada con un francés y viviendo en el Londres post-Brexit, me dio la inspiración para retratar un Londres culturalmente diverso, unido por el amor del país por la pastelería. Notting Hill, que fue mi hogar durante once años, se convirtió en el telón de fondo de la película, ya que siempre me he inspirado en este barrio, donde vive gente de todas las clases sociales, unos al lado de los otros”.

Se podrá ver a las 21:00 con una entrada general de $500. Es apta para todo público con reservas.



Espacio INCAA

En el segmento destinado al Cine Nacional, se proyectará “Pequeña flor”, cuarto film del director argentino Santiago Mitre (El estudiante, La patota y La cordillera). Una suerte de volantazo en su filmografía, donde deja de lado el tono político para incursionar en el cine de género con esta historia de terror fantástico protagonizada por un elenco internacional encabezado por el uruguayo Daniel Hendler y la francesa Vimala Pons, a quienes se suman Melvil Poupaud, Françoise Lebrun y el español Sergi López.

José recientemente se mudó a Francia con su pareja y su hija. Una extraña noche, en un impulso mata a su vecino. Pero al día siguiente para su asombro su vecino aparece vivo como si nada hubiera pasado. Decide matarlo de nuevo. A partir de este momento, José se ve atrapado en una extraña rutina diaria: cuidar a su hija, su casa y matar a su vecino.

Las funciones serán a las 19:00, con una entrada general de $100 y descuento a jubilados y estudiantes $50. Es apta para mayores de 13 años.



Sábado y domingo: Jurassic World: Dominion

JWD se podrá ver únicamente el día sábado 25 y domingo 26 en el horario especial de las 16:30, doblada y en 3D para poder ser disfrutada en familia.

Se trata de la sexta película de la franquicia que inició Steven Spielberg allá por 1993 a partir del best seller de Michael Crichton.

Dirigida por Colin Trevorrow y protagonizada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern y Sam Neill, en esta tercera entrega de la segunda etapa, la acción transcurre unos años después de la liberación masiva de dinosaurios de El reino caído (2018) y encuentra a los reptiles insertados de manera relativamente armónica en el ecosistema actual.

Siguiendo los eventos ocurridos, Owen y Claire deberán ahora enfrentarse a un mundo donde la genética y los dinosaurios sobrevivientes de la Isla Nublar están a disposición de múltiples potencias mundiales.