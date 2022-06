Patronato eliminó a Colón

ROSARIO, 23 (NA). - Patronato venció ayer a Colón de Santa Fe 3 a 2 en definición por penales, después de empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina.

Con un leve dominio del "Patrón" en la etapa inicial, la situación más clara la tuvo el "Sabalero" a los 29 minutos, cuando el arquero Facundo Altamirano le atajó un penal al delantero Luis Miguel Rodríguez para sostener el empate en cero.

Ya en el complemento llegaron las emociones, porque el "Pulga" se redimió, asistió a Ramón Ábila y "Wanchope" abrió el marcador a los 11 minutos, pero Patronato llegó a la igualdad con un excelso zurdazo al ángulo de Alexander Sosa a los 27.

Desde los doce pasos no estuvieron efectivos: para Patronato Diego García desvió su remate por arriba del travesaño, igual que Juan Barinaga, pero convirtieron Alexander Sosa, Franco Leys y Raúl Lozano.

Por el lado de Colón, Paolo Goltz elevó su tiro, Altamirano se lo atajó a Rodrigo Aliendro y Ábila lo estrelló en el palo, por lo que no bastaron los goles de Christian Bernardi y Federico Lértora para evitar la derrota.

De esta manera, el conjunto de Paraná se medirá en octavos con el vencedor del duelo entre Gimnasia y Esgrima (La Plata) y Flandria.



TALLERES, POR PENALES



Talleres de Córdoba debió luchar más de lo esperado, pero finalmente derrotó a Chaco For Ever por 4 a 3 en la definición por penales, tras haber empatado 0 a 0 en el tiempo reglamentario, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, en un encuentro disputado anoche en la ciudad de Salta. El equipo cordobés se impuso desde los doce pasos, con intervenciones decisivas de su arquero Alan Aguerre, quien contuvo dos remates en la serie. Espera por Aldosivi o Newell's.