Triunfo de Sportivo Norte

Sportivo Norte superó 3-0 a Talleres en María Juana, encuentro que anoche abrió la segunda fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Fernando Ludueña (33m PT), Marcos Quiroga (6m ST) y Maldonado (28m ST) anotaron los goles para la victoria del Negro. En Reserva también ganó Sportivo, pero por 2 a 1.



SIGUE HOY



Esta segunda fecha del Clausura de Primera A que se puso en marcha anoche tendrá continuidad de la siguiente forma. HOY: 21:30hs 9 de Julio vs Dep. Aldao (Franco Ceballos); 22:00hs Arg. Quilmes vs Atlético María Juana (Mauro Cardozo). Domingo 26: 15:30 hs. Brown vs Bochazo, Florida vs Dep. Ramona, Libertad vs Peñarol. Lunes 27: 20:00hs Atlético de Rafaela vs Ben Hur. Martes 28: 21:30hs Arg. Vila vs. Ferrocarril del Estado, Dep. Tacural vs. Unión.