Unión de Sunchales lo perdió con el tiro del final

Dolorosa derrota sufrió anoche Unión de Sunchales como local ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en uno de los partidos de la 15ª fecha de la Zona B del Federal A. El Bicho Verde perdió 2 a 1 prácticamente en la última jugada del partido, ya que el gol del triunfo entrerriano fue a través de Juan Piedra cuando se jugaban 48 minutos del segundo tiempo. El local lo ganaba con el tanto de Alfredo Pussetto a los 11 del primer período, mientras que Francisco De Souza, de penal, había empatado a los 22 del complemento.

Fue el segundo traspié consecutivo del elenco dirigido por Walter Grazziossi, ya que venía de perder en Gualeguaychú. Con ello desperdició la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación y vuelve a mirar de reojo el fondo de la tabla, ya que Atlético Paraná quedó a tres puntos.



LOS DEMAS RESULTADOS

Atlético Paraná 0 - Boca Unidos de Corrientes; Sp. Las Parejas 1 - Juventud Antoniana 0; Defensores de Villa Ramallo 0 - Douglas Haig 1.

Hoy jugarán: a las 14 DEPRO vs. Racing de Córdoba; a las 16 San Martín de Formosa vs. Sp. Belgrano de San Francisco y a las 22 Central Norte de Salta vs. Sarmiento de Resistencia.



LO QUE VIENE

El próximo compromiso de Unión de Sunchales será el lunes cuando visite al puntero Racing de Córdoba en Nueva Italia. El encuentro se iniciará a las 20.30 y será dirigido por el salteño Gustavo Benites. Ese día también jugarán Douglas Haig de Pergamino vs. Central Norte de Salta (13.45); Sarmiento de Resistencia vs. San Martín de Formosa (15) y Sp. Belgrano de San Francisco vs. DEPRO (20.30).

El domingo arrancará la 16ª fecha con: Juventud de Gualeguaychú vs. Atlético Paraná (11); Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Gimnasia y Tiro de Salta (15); Boca Unidos de Corrientes vs Sp. Las Parejas (15.30) y Juventud Antoniana de Salta vs. Crucero del Norte (16.30). Libre: Defensores de Villa Ramallo.