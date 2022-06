Perotti: “Estamos con el deseo de enviar nuevamente esos pliegos y otros”

Vale recordar que en nuestra ciudad 3 de los 4 juzgados Civiles y Comerciales están sin un magistrado a cargo, y 1 de los 2 del Fuero Laboral está en la misma situación.

La decisión del Ejecutivo provincial provocó fuertes cuestionamientos de la oposición y a dos meses de aquel suceso nada más se supo.

Las declaraciones realizadas ayer, luego de la inauguración oficial de la Escuela de Policía de Rafaela, abren la esperanza de evitar lo que desde el Colegio de Abogados vienen alertando sobre el colapso de la administración de justicia que está en ciernes.

Cuando fue consultado sobre esta situación, Perotti señaló: “tenemos procesos en marcha, muchos de ellos ya finalizados en lo referente a concursos, Consejo de la Magistratura y para elevar a las cámaras algunos de ellos. Los que habíamos enviado, después de los procesos iniciales, donde cada uno de ellos rindió los exámenes satisfactoriamente, eran pliegos que reunían todos los requisitos. Ahora, hay que seguir hablando hasta que se pueda dejar de lado cualquier circunstancia que afecte la designación de un juez. No estamos hablando de un cargo menor y si los vapuleamos y sarandeamos, porque se necesita de una asamblea legislativa es no poner en su lugar la jerarquía de los cargos a designar. En esto debemos ser cuidadosos y para que no haya discusiones sobre nombres retiramos todos los pliegos. Ahora, estamos con el deseo de no solamente enviar nuevamente esos pliegos sino de incorporar todos los otros que ya tienen el trabajo finalizado para darle a la estructura jurídica todo el andamiaje necesario para que tenga la mejor prestación”.



PONER LO MEJOR

También respondió a las críticas que se formulan desde los opositores a su Gobierno en materia de seguridad. “Escuchamos algunas críticas. Lo mejor sería que cada uno pongo lo mejor y que haya puesto lo mejor para poder hacerlo. Nosotros siempre vamos a tener la mejor predisposición para corregir lo que podemos mejorar, pero nos hubiese encantado llegar y encontrar más agentes policiales que ingresarán que los que se iban y no tener que hacerlo ahora y empezar a formarlos. Nos hubiese gustado encontrar muchos más vehículos en condiciones. Nos hubiese gustado encontrar mucha más tecnología de la que tenemos disponibles. Y no hubiese gustado encontrar una infraestructura carcelaria para el servicio penitenciario que nos permita tener un nivel de operación de mucho más control sobre los detenidos en el territorio provincial”, apuntó.

“Los mismos que están tan preocupados por lo que significa la inseguridad en la Provincia nos tuvieron un largo, largo tiempo sin Ley de Emergencia en Seguridad y entonces los procesos administrativos cuestan muchísimos más”, disparó Perotti.



CAMINO 6

Consultado por las trabas que encuentra el proyecto de pavimentación del camino 6, que unirá la traza urbana de la ruta nacional N° 34 con la Variante Rafaela, por parte de los frentistas, el Gobernador fue tajante al indicar que “con todo lo que se está invirtiendo no puede haber un obstáculo menor que frene una obra. Lo analizaremos con el Intendente ahora, pero si el Municipio tiene que destinar recursos lo podrá hacer. Los dueños de esos campos también lo pueden hacer porque el beneficio que van a tener va a ser enorme, por lo que hay que sentarse en una mesa con los frentistas, contribución por mejoras, señores resolvamos esto y hagámoslo rápido

En la misma dirección el Intendente Castellano sostuvo que “no solo falta el corrimiento de la parte de energía sino también el de los alambrados, toda la obra de iluminación, el mantenimiento y me parece justo poner en la discusión una contribución por mejoras como se lo hace en cualquier obra de pavimento en cada barrio porque el nivel de plusvalía y de posibilidades que esos frentistas de campo tiene hoy es muy diferente al que van a tener cuando la obra esté terminada. Así como ponemos en consideración la contribución por mejoras en cualquier barrio de la ciudad, hasta en el más humilde, también tenemos que darla aquí o por lo menos en una parte de ese camino, y sobre todo el mantenimiento posterior porque eso lo vamos a tener que cargar a la Tasa de todos los vecinos de Rafaela