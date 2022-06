Dictamen favorable para repatriar fondos fugados

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos consiguió ayer dictamen de mayoría favorable al proyecto de ley que crea un fondo especial en base a la repatriación de capitales fugados al exterior con el objetivo de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo hizo circular el dictamen que cosechó 41 firmas, mientras que Juntos por el Cambio quedó en desventaja al quedarse con 36 para su dictamen de rechazo. El interbloque Federal pidió tiempo hasta este jueves para decidir qué postura tomar.

La iniciativa, que tiene media sanción del Senado, apunta a formar un fideicomiso en base a aportes de los evasores, a quienes se les ofrece la posibilidad de formalizar esos capitales ocultos a cambio de una multa del 20% de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los seis meses de la puesta en vigencia de la ley, la sanción pasa a ser del 35%.

El presidente de la comisión de Presupuesto y miembro informante del oficialismo, Carlos Heller, señaló que "el objetivo de este proyecto es obtener los fondos para hacer frente a la deuda heredada sin que eso afecte las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población".

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.

El colaborador, de acuerdo a la norma propuesta, recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

Este fondo estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y será administrado por el Ministerio de Economía.