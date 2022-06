La Provincia titularizó a 1.576 agentes sanitarios

Los ministros de Salud, Sonia Martorano, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, encabezaron este miércoles el acto formal por la titularización de 1576 agentes sanitarios de toda la provincia. Se realizarán encuentros similares en otras localidades para completar la totalidad de los cargas. Durante la ceremonia en el Centro Cultural de la ciudad de Santa Fe, Martorano y Pusineri destacaron el trabajo de los equipos de salud durante la pandemia y la “decisión política” del gobernador Omar Perotti para dar este paso. En este sentido, Martorano precisó que la pandemia “visibilizó la potencialidad de los equipos de salud, compañeros y compañeras con quienes hemos trabajado codo a codo estos dos años y medio”; y agradeció “a las organizaciones gremiales por el compromiso y acompañamiento así como también la seriedad y el respeto con el que trabajaron no solo en la paritaria, sino también en el día a día”. “No hubiera sido fácil trabajar, abordar, enfrentar esta pandemia que nos interpeló si no hubiéramos tenido todos durante este tiempo, una mirada empática y respetuosa. Es de bien reconocer cuando las voluntades se unen y cuando se genera este valor que nos une”, sintetizó la funcionaria provincial.

A continuación, Martorano transmitió a los presentes “el abrazo afectuoso a cada uno de ustedes de nuestro gobernador Omar Perotti. Y lo digo así, textual, porque que podamos generar titularizaciones en los y las trabajadoras de la salud es una decisión política”.

Asimismo, la ministra indicó que “estuvimos trabajando y analizando qué nos dejó la pandemia, y cuando realizamos toda la revisión con Jorge Prieto, secretario de Salud, comenzamos a notar que en la provincia los números son buenos, con una letalidad de 1,23% y 2.300 muertos por millón, mientras que en otros distritos es el doble”. Martorano aclaró que este resultado “no es un número suelto, habla del trabajo de cada uno y cada una de los trabajadores, que permitió que los y las santafesinos sean atendidas en tiempo y forma y con calidad, no solo del punto de vista técnico y científico, sino que lo pudimos ver en la empatía porque atendieron con cariño y amor”. “Esta pandemia visibilizó el potencial de los equipos de salud de la provincia y es por ello que cuando revisamos los resultados que va dejando la pandemia, porque aún no terminó, notamos esto: se trabajó con cariño y amor”, concluyó Martorano.