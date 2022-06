Se fortalece el Plan Trayectorias con más formación y empleo

En esta oportunidad, Milton, quien anteriormente realizaba lavado de autos en la vía pública, se incorporó a la empresa local de telecomunicaciones Wiltel y contó que trabaja en “mantenimiento, pintura y limpieza de equipos. Me gusta venir, me tratan bien y vamos aprendiendo cada vez más cosas”.

Desde el Estado local resulta fundamental articular programas y políticas para brindar una asistencia integral a las y los vecinos de la ciudad. A partir de dicha situación, a través del Plan Trayectorias, perteneciente a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, se generó un vínculo con la empresa de Telecomunicaciones Wiltel. Allí Milton, quien se encontraba realizando tareas de lavado de coches en la vía pública y hoy es participante de dicho Plan, está realizando una práctica laboral en el lugar.

En este marco, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia y uno de los tutores del Plan Trayectorias, Fernando Bianchiotti, visitaron a Milton y a representantes de la empresa mencionada para observar y dialogar sobre el desarrollo de la práctica.



"ESTRUCTURAR SU VIDA

Y CUMPLIR SUEÑOS"

En la empresa, Diego Peiretti contó: “Estuvimos visitando Wiltel y charlando con Milton, que es quien se sumó al Plan Trayectorias. Milton lavaba autos en la vía pública y hoy este Plan le está generando una instancia formativa dentro de la empresa”. “En esta oportunidad, pudimos hablan con él y ver el buen desempeño que viene llevando adelante en la empresa. Este programa lo venimos llevando adelante hace más de un año y medio y ya son 38 las personas que lavaban coches y hoy están insertas en diferentes empresas, instituciones, clubes y gremios”; sumó Peiretti. “Es muy gratificante ver como a través de estas prácticas van adquiriendo habilidades, capacidades y se les abren nuevas oportunidades. Muchos de ellos y ellas ya están insertos formalmente en estos ámbitos laborales y la idea es seguir trabajando en este sentido. Apostamos por seguir abriendo espacios, hablar con empresas y seguir insertando jóvenes y adultos para generarles un puesto de trabajo, que en definitiva, significa estructurar su vida y cumplir sueños”; cerró el secretario de Producción, Empleo e Innovación.



"OPORTUNIDAD PARA

TRABAJAR EN CONJUNTO"

Al respecto, Guillermo Casina, encargado de Planificación, Cuadrillas de Reclamo e Instalaciones de Wiltel, expresó: “Soy el tutor de Milton dentro de la empresa, ya que hago un trabajo de 9:00 a 18:00 y él está de 14:00 a 18:00. La idea de trabajo era tener a una persona más que nos ayude con el control de los vehículos, tanto en limpieza como control particular -aceite, motor, agua, entre otras-. Milton se adaptó muy bien”.

Seguidamente, Carolina Iraudo, responsable de Recursos Humanos de Wiltel, contó: “A nosotros nos llegó una propuesta de la Municipalidad, ya que veníamos en contacto. Nos pareció muy interesante poder incorporar una persona porque la estábamos necesitando dentro del orden del depósito. Fue una buena oportunidad para trabajar en conjunto en lo que es la inserción laboral”.



"BIEN Y CONTENTO"

Por su parte, Milton Jaime, participante del Plan Trayectorias, manifestó: “Estoy trabajando en Wiltel. Me siento bien y estoy contento. Hago mantenimiento, pintura y limpieza de equipos. Me gusta venir, me tratan bien y vamos aprendiendo cada vez más cosas”.



"POTENCIAR Y ACOMPAÑAR"

Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo, sumó que “desde el área de Empleo, específicamente desde el equipo tutor del Plan Trayectorias, se hace un acompañamiento a cada uno y cada de quienes participan en las empresas, instituciones, clubes y sindicatos, para lograr que estos procesos sean lo mas fructuosos posible”. El funcionario agregó que “allí es importante destacar al equipo que se divide y trabaja con cada lugar participante e institución: eso hace que hoy tengamos a más de 30 personas logrando su inserción laboral o práctica”. “Asimismo, desde este Plan y con Empleo Independiente, hemos logrado el acompañamiento para aquellos que se potencian con emprendimientos asociativos. La idea no es solo que las personas hagan su trayectoria dentro del Plan, sino también que se puedan vincular con otras herramientas que tenemos en la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela”; cerró.