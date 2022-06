Se iniciará el Federativo U14

El próximo domingo se inicia el Torneo Federativo para la categoría U14 masculino, organizado por la Federación Santafesina de básquetbol. El estreno de Ben Hur será en condición de local en el Estadio Coliseo del Sur.

Los pibes de la BH integrarán la Zona 3 junto a Santa Rosa de Santa Fe y Platense de Reconquista. Los juegos de vuelta se disputarán el domingo 7 de agosto en la ciudad de Santa Fe.

Fixture: 9:30hs Ben Hur vs Platense; 14:30 Platense vs Santa Rosa y 18:30 Ben Hur vs Santa Rosa.

Otro de los equipos de Rafaela en el torneo será Atlético, que integrará la Zona 4. Enfrentará a Sportivo Villa Minetti (local en la ida) y Rivadavia Juniors de Santa Fe (local en la vuelta).

También intervendrán los clubes sunchalenses. Libertad (local en la vuelta) en la zona 2 con Colón de San Justo (local ida) y Atlético Ceres Unión. Por su parte, Unión (local de la ida) disputará la Zona 6 con Sanjustino y Unión de Avellaneda (local vuelta).