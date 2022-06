La Legislatura provincial se traslada al territorio: esta vez, en Rafaela

Tres reuniones de comisión de la Cámara de Diputados de la provincia tuvieron lugar este miércoles en nuestra ciudad. En esta oportunidad, lo hicieron la comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión -presidida por Silvana Di Stefano-; de Vivienda y Urbanismo -presidida por Damaris Pacchiotti- ;y de Género, Mujeres y Diversidad –presidida por Lucila De Ponti. Participaron de la reunión legisladores de diferentes sectores políticos, donde estuvieron presentes los diputados Fabián Palo Oliver, Gisel Mahmud , Pablo Pinotti, Rosana Bellatti, Carlos del Frade y Betina Florito. Fueron también convocados al evento representantes de instituciones locales y de la región, gremios, cooperativas, presidentes comunales, y autoridades de gobierno.

La presidenta de la comisión de Asuntos Laborales, Silvana Di Stefano, explicó la importancia de la novedosa iniciativa: “para nosotros es muy importante esta actividad de que tres comisiones estén funcionando fuera de Legislatura, estamos acá presentes para poder escuchar a las entidades, en caso de laborales a los gremios, a las cooperativas, ver cuáles son los mayores inconvenientes que tienen, cuál es la situación laboral en el departamento”. Di Stéfano se refirió a lo que más preocupa a la comisión: “el objetivo central es defender las fuentes de trabajo”, dijo. Y explicó: “ desde la Legislatura podemos ayudar, comunicarnos con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Trabajo”.

Por su parte, desde la comisión de género, Lucila De Ponti, se expresó en la misma línea: “nosotros coincidimos en que la legislatura tiene que abrir la puertas a la sociedad, que la tarea legislativa tiene que ser construida con los aportes de los distintos actores sociales, para darle más calidad a la tarea legislativa. Esa es la forma en que entendemos que la política puede resolver esta distancia que ha ido creciendo con respecto al diálogo social y entendemos que para revertirla hay que hacer este esfuerzo de venir al territorio”. Y precisó la legisladora: “hoy nos vamos a reunir con la fiscalía Regional de Rafaela, luego con referentes de las áreas locales de esta ciudad y de la región, y por último vamos a cerrar el día recibiendo a las organizaciones de mujeres y diversidades que no sólo en Rafaela, sino también en toda la zona, vienen trabajando para crear mejores y más derechos que reconozcan las situaciones de desigualdad y resuelvan las injusticias en este sentido”.



Ley Micaela

La iniciativa de llevar la Legislatura al territorio es una buena oportunidad para “monitorear la forma que viene funcionando la Ley Micaela, qué nivel de aplicación tiene en cada lugar”, observó Lucila Di Ponti, e hizo hincapié en que “lo que vemos es la necesidad de seguir institucionalizando esta política que tiene que ver con la transformación cultural de la sociedad” .



LENGUAJE INCLUSIVO

En relación al debate que surgió a nivel nacional con respecto al lenguaje inclusivo, De Ponti expresó: “no tenemos una posición prohibicionista respeto de la dinámica de la evolución del lenguaje. Tampoco teníamos en Argentina una norma que obligue su uso. Tiene que ver con poder respetar las distintas formas como se expresan las transformaciones sociales. A mí me parece que esto tuvo más que ver con una discusión política. Además, se focalizaron mucho en ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la Legislatura hemos tenido presentación de proyectos que fueron en el mismo sentido desde antes. La verdad no hay consenso hoy en la Legislatura en avanzar en una prohibición de ese tipo, al contrario, nosotros venimos trabajando en lo que es la aprobación de una Ley de Educación Sexual Integral para la provincia, que son políticas que apuntan a respetar las diversidades que la sociedad va expresando”., concluyó la diputada.

A su turno, la diputada Damaris Pacchiotti, destacó que “desde comisión de Vivienda y Urbanismo nos sumamos a la metodología de trabajo que ya venían planteando de las comisiones de Laborales y de Género. Nos parece trascendental acercar esta Legislatura a cada uno de los territorios de la provincia, para poder escuchar y llevarnos cada una de las propuestas para nuestro trabajo cotidiano. Esa es la forma que entendemos para transformar la política, una política cercana vinculada con las necesidades de cada territorio”.



ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y LEY DE ALQUILERES

Asimismo, la comisión de Vivienda presentó una propuesta de ley: “hemos trabajado desde distintos bloques políticos en un proceso político ejemplar, que tiene que ver con el Sistema Provincial de Ordenamiento Territorial, así que uno de los objetivos es reunirnos con los presidentes comunales e intendentes de los departamentos. Se trata de una propuesta que une iniciativas de distintos legisladores, basada en la planificación, es decir qué modelos de ciudades y pueblos queremos en nuestra provincia”.

Rosana Bellatti, vicepresidenta de la comisión, se refirió a la Ley de Alquileres que se debate a nivel nacional y de qué manera se puede intervenir desde la Legislatura de la provincia. “por los resultados, es necesario realizar modificaciones a la ley. Existen efectos indeseados que no se contemplaron. Estamos en pleno proceso de discusión. Se presentaron iniciativas y pedidos para que Nación contemple algún tipo de modificación. Hay familias que renuevan su alquiler y se encuentran con sumas que se duplican, en este contexto de crisis que estamos atravesando”. Al respecto, Pacchiotti anunció que el “próximo debate que tenemos en la comisión tiene que ver con propuestas y cuestiones que podemos resolver desde la Provincia. Dimos media sanción a la exención de sellos. Iniciaremos el diálogo para reformar la ley que establece las comisiones de los corredores inmobiliarios”.