Saldo de reservas tras el pago al FMI

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La Argentina desembolsó ayer casi US$ 2.700 millones para hacer frente a vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que las reservas cayeron a US$ 38.229 millones.

El pago se concretó antes de la llegada del segundo desembolso previsto del organismo multilateral, por US$ 4.005 millones.

La idea original era que el monto correspondiente al préstamo Standy by, contraído en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, fuese cancelado con el segundo desembolso, en el marco de la primera revisión de metas.

Ese acuerdo con el staff se alcanzó, pero el directorio del organismo recién definirá si lo aprueba este viernes.



DÓLAR BLUE: CERRÓ A $224

El dólar blue subió ayer a $224 y alcanzó su nivel más alto del año, en medio de fuertes tensiones cambiarias ante la incertidumbre de los mercados sobre si el Gobierno podrá cumplir con los pagos de deuda en pesos.

El alza fue de $4 respecto de la jornada anterior, al cotizar $220 para la compra y $224 para la venta.