Petróleo y gas: récord histórico de producción

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La producción de petróleo y gas no convencional alcanzó en la Argentina su nivel más alto de la historia en mayo , según informó la Secretaría de Energía.

La producción de petróleo alcanzó en mayo un total de 584.000 barriles por día marcando un crecimiento interanual del 14% y siendo la más alta en 20 años.

Por su parte, el gas llegó a los 136 millones de metros cúbicos aproximados por día, un 12% más que el mismo mes de 2021.

El segmento no convencional sigue en alza y marcó dos nuevos récords históricos: la producción de petróleo alcanzó los 241.000 barriles por día y representó el 41% de la producción total del país, con un crecimiento interanual del 57%.

Por su parte, la producción de gas no convencional también fue la más alta de la historia con 76 millones de metros cúbicos por día y representó el 56% del total del país.

Durante mayo se produjo un 39% más de gas no convencional que en el mismo mes del 2021.



ACERO CRUDO

La producción de acero crudo se incrementó un 26% y la de laminados un 34,4% en mayo respecto de abril, informó la Cámara del Acero.

Los incrementos se deben a la puesta en marcha de algunas instalaciones tras las paradas por mantenimiento.

Respecto del mismo mes de 2021, la producción de acero crudo se incrementó 14,3% y la de laminados se redujo 5%.

La producción de acero crudo se alcanzó el mes pasado las 446.900 toneladas.

Por su parte, la de laminados llegó a 362.500 toneladas.

A nivel sectorial, se observa que maquinaria agrícola, industria automotriz, energía y la construcción, continúan impulsando la demanda de acero.

En el primer trimestre del año, las ventas de sembradoras, tractores, cosechadoras e implementos aumentaron 10,6% respecto del mismo periodo de 2021.



CONSTRUCCIÓN

El mercado de la construcción continúa sostenido, como se observa en los despachos de cemento, que crecieron 4,7% en mayo respecto de abril.

La producción automotriz registró un incremento del 5,9% en mayo respecto de abril y un aumento del 32,8% con relación a igual mes del 2021.

El mercado de la energía continúa con buen nivel de demanda tanto en el ámbito local como los despachos destinados a exportación.

En los despachos al mercado de electrodomésticos y el sector de envases se observa una leve mejora en el nivel de actividad respecto del primer trimestre del año.