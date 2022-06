Pusineri exhortó a transportistas a levantar los cortes de ruta

El ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, exhortó a los transportistas de carga a levantar los cortes en las rutas como protesta por la falta de gasoil, en orden a que el problema “está en vías de solución”. Consultado por la prensa, Pusineri dijo durante las últimas horas que frente a los inconvenientes generados en la circulación en distintos puntos de la provincia “estamos trabajando como en cada conflicto, que es mediante el diálogo. En esta oportunidad no son los trabajadores o los sectores sociales quienes llevan adelante un reclamo, sino las entidades patronales. Ahí se está trabajando, pero considero que no se puede extender en el tiempo, porque hay una decisión de proveer gasoil a través de aumentar el corte de biodiésel; que fue un planteo de Santa Fe y una gestión que llevó adelante el gobierno de la provincia”.

Para el funcionario, la protesta "no se puede extender, porque quienes trabajan tienen que llegar a los lugares donde lo hacen, por eso debemos apelar a la racionalidad de los manifestantes, y pedirles que no dificulten más la vida de los santafesinos y santafesina, mientras se está en vía de solucionar el problema por el que están reclamando". En el marco de un acto de titularización de agentes de Salud, el ministro también lanzó un dardo contra la oposición política nacional, al marcar que "esto es producto de las paritarias, donde hay acuerdos y desacuerdos, pero es el ámbito en que se resuelven estas cosas, y que no se hacían cuando gobernaban quienes ahora están en la oposición. Por eso ahora nosotros estamos participando de este acto, mientras en la Ciudad de Buenos Aires están en riesgo puestos de trabajo. No hay soluciones mágicas, hay que ver qué se hizo cuando se estaba en el gobierno", desafió.