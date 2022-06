Se celebró en Rosario con una gran fiesta popular

Este 20 de junio, a 202 años de la muerte de Manuel Belgrano, la ciudad de Rosario lo recordó a través de múltiples actividades que incluyeron el acto oficial, que fue encabezado por el gobernador Omar Perotti, la presencia de ex combatientes que llegaron desde distintos puntos del país para participar del desfile por los 40 años del conflicto bélico y múltiples actividades sociales y culturales, en el parque nacional a la bandera, ubicado a orillas del río Paraná.

Bien temprano, con el sol asomándose entre las islas del delta, que separa Santa Fe de Entre Ríos, y el imponente Monumento a la Bandera de fondo, se celebró un nuevo aniversario del Día de la Bandera de manera especial.

Con más de 1200 excombatientes que llegaron a la ciudad desde distintos puntos del país, cuando el reloj marcó las 9, hijos e hijas de exsoldados que forman parte de "Generación Malvinas", portaron la bandera hasta el mástil mayor del Monumento.

Seguidamente, el sonido de un clarín especial marcó el inicio de una emotiva ceremonia. El sonido armónico partió de la boca y la mano de Omar Tabarez, excombatiente que lo perdió en batalla y lo recuperó casi 15 años después.

Tabarez, veterano de guerra oriundo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, era cabo 1° músico del Regimiento 25° (ubicado en Colonia Sarmiento, provincia de Chubut). Durante la Guerra de Malvinas estuvo en la casa del gobernador y todos los días se encargaba de izar la bandera y ejecutar con la trompeta: 'Diana de Gloria'. Ese, su instrumento, fue tomado como botín de guerra por Tony Banks, un soldado escocés quien, casi 30 años después, buscó a Tabarez y se lo devolvió.

Luego de la interpretación de la canción Aurora, a cargo de Soledad Pastorutti y Jorge Fandermole, acompañados por el pianista Bruno Orgaz; y del Himno Nacional, a cargo de la cantante Itatí Barrionuevo y Fabián Rosa en piano, llegaron los discursos del gobernador Perotti y del intendente intendente de Rosario, Pablo Javkin. Y a continuación, más de 1200 excombatientes de Malvinas, provenientes de distintos puntos del país, desfilaron por avenida Belgrano.



FESTIVAL DE LA BANDERA

Desde el mediodía, el Parque Nacional a la Bandera se convirtió en un gran escenario y pista de baile, en el cual, parejas de distintas edades, danzaron al compás de temas del repertorio nacional folclórico.

En las ferias, desplegadas en distintos espacios, se ofrecieron desde artesanías en cuero hasta macetas, bijouterie y objetos de diseño y, también, delicias dulces y saladas para degustar. La zona se fue poblando de familias que, luego de presenciar el desfile, se dispusieron a seguir pasando un 20 de junio diferente, luego de dos años de encierro por la pandemia.

En dos escenarios, uno ubicado a orillas del río con el Monumento al frente, y el otro al sudeste del parque, a pocos metros del concurso de asadores a la estaca, desfiló una gran cantidad de artistas.

Pasadas las 13 horas, el humo que desde temprano había ganado espacio en un sector del predio por la competencia de asadores a la estaca, dejaba paso al aroma de los costillares cocidos, que poco tiempo después comenzaron a ser vendidos. Mientras algunos almorzaban, otros comenzaron a disfrutar de los artistas alternaron en el escenario denominado “Chamamé”.

Luego fue el turno de Estefanía Espíndola. Con tan solo 19 años, la joven oriunda de Villa Gobernador Gálvez, que hace más de una década comenzó con la música chamamecera tocando la guitarra en el conjunto Los Ángeles Chamameceros, de su padre Julio Espíndola, subió al escenario para ofrecen un contundente show al estilo “tarragocero”, en homenaje a Antonio Tarragó Ros (uno de los reyes del chamamé).

Después llegó Sol García, la acordeonista chamamecera. Rosarina, nacida en 2006, maneja el acordeón como pocas personas. Lo conoce desde que tiene 7 años, cuando comenzó a interesarse por ese maravilloso instrumento, lo que quedó demostrado sobre el escenario.

Con decenas de parejas bailando, algunas debajo del escenario y otras mientras hacían cola para comprar asado a la estaca, subió al escenario Vicky Durand Mansilla Grupo. Vicky es una intérprete, autora y compositora de chamamé nacida en la ciudad de Chajarí, Entre Ríos y radicada en Rosario desde hace más de 15 años. Desde hace poco más de una década comenzó a cantar en distintas formaciones de folclore argentino y latinoamericano, hasta que se lanzó con su proyecto solista que incluye una formación típica con la cual interpretan chamamé, rasguidos dobles y algún que otro valsecito, ritmos que fueron más que bienvenidos por el público.

Ese escenario cerró con el show de Monchito Merlo, quien hizo bailar a todo el público presente al ritmo del chamamé. Con más de 50 años de trayectoria, Monchito, hijo del legendario Ramón Merlo, aportó su estilo único al acordeón, presentando temas propios y algunas reversiones de temas consagrados del cancionero popular chamamecero.

En tanto, en el otro escenario también había música. Con el Monumento a la Bandera de frente, y el río Paraná a sus espaldas, el escenario que se usó para la propuesta Santa Fe en tu corazón, fue nuevamente desplegado, esta vez para homenajear a la enseña patria y a su creador.

Con el periodista Quique Pesoa leyendo poesías y animándose a cantar versos de algunos temas, acompañado por el músico Marcelo Stenta, de a poco, el lugar se fue llenando. Poco antes de las 14 horas subió al escenario Liliana Pérez, folclorista con más de 15 años de trayectoria, que presentó varios temas de sus dos discos.

Más tarde fue el turno de Ñaupa Cunan (en Quichua, lo de antes y lo de ahora), dúo multi instrumentista oriundo de la ciudad de Rosario, conformado por los hermanos Lisandro y Nahuel Ruiz, que ofreció un repertorio de música tradicional nativa desde una perspectiva urbana y moderna, que hizo bailar a numerosas parejas.

Inmediatamente después subió al escenario Itatí Barrionuevo, reconocida cantante oriunda de la ciudad de Santa Fe, que en sus comienzos tenía un repertorio puramente folclórico que se fue ampliando con los años, hasta llegar a una selección de temas de profundas raíces latinoamericanas.

Seguidamente, vinieron los últimos dos platos fuertes de la tarde. En primer lugar subió uno de los mejores y más talentosos cantautores de música popular del país, Jorge Fandermole, quien brindó un soberbio show en el cual se destacaron las letras de sus temas, en especial “Cuando”, “Hispano”, “Sueñero” y “Canto Versos”.

Finalmente, pocos minutos después de las 16:30 horas, con el parque repleto de gente, se presentó Soledad. La Sole, oriunda de Arequito, localidad ubicada 80 kilómetros al noroeste de Rosario, desplegó todo su talento en un espectáculo de casi 90 minutos, que comenzó con temas de su último trabajo discográfico, "Parte de mi" y siguió con reversiones de temas latinos, aunque no faltaron clásicos como "La suavecita", de Los Palmeras; "Se me ha perdido un corazón", de Gilda; "Como los unicornios", de Los Charros; "Cómo te voy a olvidar" de Los Ángeles Azules o "Tren del cielo" de la propia Soledad.