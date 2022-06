Marcelo Josset llegará a Rafaela con "El Súper Clásico del Humor"

Como adelantamos al comienzo de este mes, el próximo sábado llegará al Teatro Lasserre "El Súper Clásico del Humor" (Gran Show Humorístico Musical para toda la familia), de Marcelo Josset quien estará acompañado por artistas de primerísimo nivel. El mismo se llevará a cabo a las 21 hs., y es a beneficio de la fundación “Los Niños de San Juan” (Puna Salteña).

Quienes forman parte de la fundación “Los Niños de San Juan”, trabajan incansablemente para mejorar la calidad de vida de esas comunidades olvidadas. En la Comunidad Coya Pacha Inti, la obra de agua potable se encuentra solo a 8 kilómetros de terminar el tendido de su instalación. Además, otro de los proyectos largamente soñado es la puesta en marcha del primer centro de salud en Las Cuevas, a 3900 metros de altura, que permite atención integral de salud de los argentinos que viven en parajes entre los cerros. Es por esto que se necesitan fondos para lograr que ambos proyectos puedan ser una realidad histórica.

Por este motivo, el cordobés será quien alegrará la noche con su humor particular. Así también estarán presentes los representantes de la fundación; el presidente, Ramón Gómez, junto a los voluntarios de Salta.



Sobre Marcelo Josset

Además de humorista, Josset es imitador, cantante, libretista, director y productor de sus propios espectáculos. Pasó por el Show de "Videomatch" con Marcelo Tinelli y fue cómico de "Polémica en el Bar" con Mariano Iúdica. También participó en los programas “Hola Susana”, con Susana Gimenez; “Animales Sueltos”, con Alejandro Fantino; y “Humor al Sillón”, de la ciudad de Córdoba, entre otros.

Recorrió todo el país con su humor y logró ganar el "Premio Carlos" en la ciudad de Carlos Paz, a la Mejor Labor Humorística.

Durante sus 25 años de trayectoria, actuó en festivales, eventos sociales, empresariales, teatros, programas de TV, de radio y fiestas privadas.



Objetivos de la fundación

- Busca ofrecer y desarrollar proyectos que generen atención a las personas desfavorecidas, sin distinción de raza, sexo, edad, credo y estatus económico y que les permitan un mejor nivel de vida para las mismas.

-Velar por la integridad física, mental, espiritual y emocional de las personas, reconociendo sus valores y desarrollando sus capacidades creativas un proceso de recuperación de su dignidad bajo los principios del amor, la justicia, el trabajo y la solidaridad.

- Cooperar en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, apoyando el fortalecimiento de los valores humanos en la comunidad como así también la concientización y valoración del medio ambiente que nos rodea.

En diálogo con Alicia Riquel, voluntaria hace 9 años de la fundación, nos comenta: “Yo viajo siempre a Salta, lo hice por última vez este verano. Sé de lo que hablo, me emociona mucho. Cada uno de nosotros pone el corazón y el alma para que estas cosas ocurran, para que no sean solo milagrosas, sino que se contagien y todas las ONG puedan hacer lo mismo”.

En este crudo invierno que estamos transitando, se necesitan alimentos no perecederos y zapatillas para soportar las bajas temperaturas que multiplican esas necesidades.

Quienes deseen acercar sus donaciones pueden hacerlo el sábado de 19 a 22, en el Teatro Lasserre o coordinando al teléfono 3492-614423.