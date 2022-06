La falta de gasoil comienza a generar conflictos en las principales zonas productivas

La falta de combustibles sigue complicando a los sectores productivos y los conflictos comienzan a surgir. Ayer, en Tucumán, los transportistas decidieron arrancar un paro por tiempo indeterminado que ha paralizado el transporte en la provincia. Y, como la historia indica, se preveía que la medida de fuerza pueda replicarse en otros lugares.

En el día de ayer, en varias rutas estratégicas para la producción del país, por su importancia en materia de conectividad, habían sido el escenario elegido por autoconvocados para llevar a cabo cortes y piquetes a modo de protestas, imposibilitando de manera total o parcial la circulación. Y, en muchos casos, poniendo el foco en el ingreso y egreso de camiones cerca de las terminales portuarias.

La modalidad pudo observarse en las rutas 11, 34 y 19 (Autovía entre Santa Fe y Córdoba) y también en autopistas que unen a Rosario con Santa Fe y Buenos Aires. Precisamente, en la zona de Timbúes impedían el normal desenvolvimiento de carga y descarga.

Mientras todo ello sucede, el sector agropecuario padece de manera directa la situación de desabastecimiento y las eventuales medidas de fuerza que coartan la circulación de camiones. Y nuestra zona no escapa al descalabro nacional.



“ESTAMOS TODOS CUOTIFICADOS”

Cada mañana los productores agropecuarios y los transportistas de la cuenca lechera intentan averiguar disponibilidad y precios de un insumo clave para el sector. Para conocer la situación que padecen los protagonistas de la producción, el vicepresidente de la Rural de Rafaela, Leonardo Alassia, contó su propia experiencia.

Con campo en la zona rural de Egusquiza, históricamente ha trabajado con dos empresas que le proveen combustible para su parque de maquinarias. Sin embargo, a partir de marzo el servicio “cambió” porque reciben las compras por cupos y el último mes debieron adelantar pedidos para asegurarse la reserva que suelen tener los productores en el campo.

“Desde que pedimos el combustible hasta que nos llega pasan unas 48 horas. Hoy estamos todos cuotificados, recibimos los pedidos por tandas y eso genera una demora en los trabajos de todos los días. Si bien no tuvimos que parar nunca, sabemos que todo lo tenemos que hacer con más anticipación y a lo que es habitual, le sumamos más incertidumbre”, explicó Alassia.

El panorama es muy similar en todo el centro santafesino, abarcando los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Martín, San Jerónimo, San Justo y parte de San Cristóbal.

“Desde la entidad sostenemos una profunda preocupación por esta situación que dificulta el trabajo de los productores y que no es más profunda porque el clima no favorece a la siembra de trigo por la sequía, en la región”, manifestó el dirigente y productor.