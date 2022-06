La UGATT anunció medidas de fuerza para el 21 de julio

Los trabajadores de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunciaron este martes una "medida de acción directa" para el próximo 21 de julio, tras un plenario del sector que realizaron durante el trayecto en tren de la estación de Constitución a la ciudad de Mar del Plata, en el que el anfitrión fue el titular del sindicato Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF), Ignacio de Belaustegui.

En un comunicado de prensa, difundido tras el plenario, la UGATT consideró que "no hay nada que festejar", aseguró que sus trabajadores son "víctimas de este perverso sistema" y consideró que "el trabajo en negro es un gran problema".

"Los gremios del transporte vemos con mucha sorpresa que se vea como suficiente la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias anunciado hace algunas semanas", indicaron en el texto. También criticaron lo que llamaron "la maldita inflación" y sostuvieron que son "víctimas de este perverso sistema en donde los formadores de precios y los funcionarios juegan al gran bonete".

En otro párrafo consideraron que "el trabajo en negro es un gran problema" pero también "el trabajo en gris" bajo la modalidad de monotributistas. Finalmente anunciaron una "medida de acción directa" para el próximo 21 de julio.

El plenario se inició este martes pasadas las 6.22 de la mañana, con la salida del tren hacia la ciudad balnearia, y culminó sobre el mediodía, cuando llegó a destino.

El encuentro estuvo encabezado por Carlos Neme, secretario general de UPSF; Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad; Sergio Aladio, secretario general del Sindicato de Conductores de Camiones de Santa Fe; Ignacio De Belaústegui, secretario general de Trabajadores Ferroviarios (UTF); Carlos Acuña, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, y Mario Calegari secretario de Prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), entre otros.

La preocupación principal que manifestaron todos los gremios gira en torno al faltante de combustible que está perjudicando toda la actividad. En este sentido, Sergio Aladio de Camioneros de Santa Fe planteó que “es menester que los funcionarios tomen cartas en el asunto, el faltante de gasoil no es por lo poco que puedan llevarse los camioneros paraguayos por la frontera, es un tema de fondo que hay que resolver en forma urgente”.

Maturano, secretario general de UGATT, instó a los gremios presentes a hablar de política: “En el movimiento nacional justicialista los sindicatos tenemos que hablar de política, hacer sindicalismo desde nuestro lugar, pero los trabajadores pensamos la política y debemos decir lo que pensamos”.