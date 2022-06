Transportistas cortan desde hoy rutas en todo el país

Ante la crisis que padece el transporte por la escasez de gasoil, organizaciones de transportistas anunciaron que a partir de este miércoles habrá cortes de rutas para reclamar al Gobierno nacional por la normalización del abastecimiento. Según informó Transportistas Unidos Argentinos, que preside Santiago Carlucci, se interrumpirá por tiempo indefinido la circulación en la Autopista Rosario - Buenos Aires a la altura de la intersección con la A12, también la autopista Rosario - Santa Fe, en la Autovía de la 19 y en la Ruta Nacional 34.

"No pasa nadie, los cortes son en repudio por la falta de combustible. Puede durar un día o una semana, depende del gobierno", indicaron desde este espacio.

La protesta tendrá presencia de camiones con retenes en las rutas, donde no podrá circular el transporte de carga, pero si está asegurado la libre circulación de los automóviles, el transporte de pasajeros, el transporte de caudales y los servicios de emergencia. Hasta el momento están confirmados como lugares de protestas

Carlucci declaró a un medio rosarino: "Arrancamos con la batería de medidas de fuerza en distintos puntos del país. Hay gente de Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Santa Fe entre otras provincias. Esperamos que la convocatoria sea amplia como lo fue en enero. La idea es dignificar nuestro trabajo y a todo nuestro sector". "Somos tres entidades las que impulsamos esta medida. Queremos soluciones reales a los problemas del transporte de cargas, que tenemos un cepo a la importación que limita el acceso a neumáticos y repuestos, no hay gasoil y además hay tarifas que no alcanzan para cubrir los costos. Lamentablemente tenemos que salir a protestar ante un Estado ausente", agregó.