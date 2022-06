Scioli visitó sedes de UIA y CGERA

En un gesto de acercamiento, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, recorrió ayer sedes industriales para tomar contacto directo con la problemática tanto de las grandes como de las pequeñas y medianas empresas y prometió apoyo a todos los procesos productivos.El flamante funcionario prefirió salir de su despacho y convertirse en visita en lugar de ser anfitrión lo que fue bien recibido por las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), las primeras instituciones a las que se acercó.La problemática es diferente para cada uno de los segmentos industriales ya que mientras en la UIA el foco es el acceso al mercado de divisas y la energía, en el sector pyme la preocupación mayor pasa por la inflación, el consumo interno y el acceso al crédito.Scioli también fue con su punteo con el tema de importaciones como primer ítem. Si bien desde el gobierno lo niegan, los todos los industriales ya saben que una de las misiones del ex gobernador de Buenos Aires es que no se gaste ni un solo dólar más que no sea en producción."En el marco del encuentro se abordaron la evolución de la actividad industrial en el primer semestre, el impulso a la inversión productiva, el acceso a divisas para la importación de insumos, la provisión de energía para la industria y las iniciativas para potenciar las exportaciones con valor agregado", señaló la UIA en un comunicado luego del encuentro que fue encabezado por el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja. Sobre su encuentro con la UIA, Scioli destacó que "la industria tiene las soluciones que el país necesita".Más tarde, Scioli fue recibido por la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), encabezada por Marcelo Fernández. Tras ese encuentro el ministro sostuvo: "Hay indicadores muy positivos en cuanto a la recuperación industrial y ahora el desafío que tenemos es cómo acompañar el crecimiento de las empresas, principalmente las pequeñas y medianas, porque ese es el crecimiento del país". (NA)