Belgrano no es un espejo

Por estos días, gran parte de los argentinos interpela a toda la clase política, a los que ocupan el centro, la izquierda o la derecha, porque no pueden generar ni una sola solución a los problemas reales, desde la inflación hasta la inseguridad. Una reciente encuesta de la consultora Management & Fit preguntó en un sondeo nacional de 2.200 casos si los políticos contribuyen a cerrar la grieta o a ampliarla. El 70 por ciento de los consultados aseveró que se ocupan de ampliarla. Otro interrogante pretendía conocer qué sentimientos tiene cuando piensa en la clase política argentina. El 30 por ciento respondió indignación, el 27% cansancio y hartazgo, el 17% frustración y el 5% alejamiento y distancia. Es decir que 8 de cada 10 argentinos tienen sensaciones negativas respecto a la dirigencia política.

Esta percepción no es difícil de entender en el contexto actual en el que el Gobierno nacional no se puede poner de acuerdo consigo mismo, en el que hay internas severas en el propio gabinete y la sospecha es que el Presidente tiene una capacidad de decisión relativa, mínima, en tanto que su compañera de fórmula, la que lo ungió, concentra la mayor cuota de poder. Sin embargo, nunca hay autocrítica, una acción de la que carece en general el sistema político argentino.

Precisamente Cristina Kirchner se colocó el lunes como observadora del gobierno que integra y distribuyó críticas a unos y otros. En dos años y medio de gobierno no fue a ninguna reunión de gabinete y ahora busca quitarse responsabilidades propias sobre la crisis socioeconómica de la Argentina que tiene su propio gobierno, y no otro. La gran estratega que los kirchneristas creen que es, al final no acertó cuando anunció por Twitter que el candidato presidencial del Frente de Todos sería Alberto Fernández y no ella, como muchos esperaban. A juzgar por los resultados, no fue un acierto sino una enorme equivocación. De la cual Cristina no se hace cargo. Autocrítica no está en su manual de acción política. De todos modos, esa supuesta infalibilidad que le reconocía su propia tropa se descascara a medida que escribe una carta pública o pronuncia un discurso como el del pasado lunes en la CTA de Avellaneda, en el que incendió hacia adentro la coalición de gobierno. Las organizaciones sociales reaccionaron negativamente respecto a sus apreciaciones sobre los subsidios y los planes, lo que abre un interrogante respecto al futuro cuando justamente hay quienes sugieren que Cristina debería se candidata a la presidencia en el 2023.

La crónica anunciada sobre el revés judicial de la Vicepresidenta en la causa Vialidad por corrupción, en la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirman la vulnerabilidad política de quien para muchos aún es la jefa. Justo es decir que en el entorno de la coalición de gobierno no hay figuras que pueda opacar el brillo de Cristina, aunque este tiene cada vez menor intensidad. Nunca tuvo intención de ejercitar la autocrítica y ahora además hace gala de una memoria selectiva.

El pasado 20 de junio se cumplió el 202 aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, el creador de la Bandera nacional. Funcionarios, legisladores y dirigentes de distintos espacios recordaron al prócer con frases bonitas y corrección política, pero nadie lo tiene como espejo a la hora de definir su acción ejecutiva o legislativa.

Entre tantas frases, Belgrano aseguró alguna vez "...me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria". Es tan actual.

El santafesino Agustín Rossi, desde hace poco titular de la Agencia Federal de Inteligencia, citó a Belgrano: "No busco glorias sino la unión de los americanos y la prosperidad de La Patria". Pero cada vez que habla no parece interesarse en la unión ni la prosperidad. Un caso de tantos. Por cosas como esta la gente está harta de los políticos.