Tevez debutará como entrenador en Central

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Carlos Tevez, el flamante entrenador de Rosario Central, aseguró que buscará imprimirle su sello al equipo, y señaló que el conjunto "canalla" fue "uno de los cuatro clubes donde quería comenzar" su camino como DT, y agregó que "la actitud no se negocia".

"El primer desafío como técnico lo agarro en Rosario Central por su gente, porque tiene ese plus que si hacemos las cosas bien, podemos hacer mucho ruido y mucha historia y confío en que mi grupo y yo podemos hacer muchas cosas", aseveró Tevez.

En la presentación oficial, donde estuvo acompañado por el manager Raúl "Mono" Gordillo y el vicepresidente Ricardo Carloni, dijo que está "muy feliz" por estar en Rosario Central y que haya sido el primer club que eligió para arrancar su carrera como entrenador.

"Confío mucho en estos jugadores y no pedí ningún jugador. Para el hincha de Rosario Central el apellido Tevez es desconocido, pero trae muchas cosas y la verdad no pedí ningún refuerzo. Al no hacer un scanner del equipo no podemos traer a nadie. Primero tenemos que ver lo que tenemos", aseveró.

Tevez fue tajante al señalar: "La actitud en este club no se negocia. El que quiere jugar en Central lo tiene que demostrar, el que no, que hable con los dirigentes y con el "Mono" (Gordillo) y tendrá las puertas abiertas para elegir otra opción".

A Tevez se le preguntó también por la presencia del clásico ante Newell's Old Boys, en la novena jornada, y puntualizó que tiene "consciencia lo que genera".

"Este proyecto irá para que los jugadores recuperen los valores, el respeto, la educación", agregó Tevez, quien tendrá como parte del equipo a Carlos "Chapa" Retegui, ex entrenador de la selecciones argentina masculina y femenina de hóckey sobre césped.

El nuevo DT estuvo el lunes en la derrota del equipo 2 a 0 frente a Vélez, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, y evitó referirse a los refuerzos "por respeto a los jugadores, ya que tenemos un partido el viernes".

Tevez comentó que la semana próxima el equipo estará en el predio de la AFA para hacer una mini pretemporada, ya que es uno de los puntos que quiere intensificar, pero también para conocerse entre el grupo y el cuerpo técnico, incluso entrenando "en doble o triple turno".

Por último el nombre de Ángel "Fideo" Di María apareció en la conferencia de prensa, por lo que representa el zurdo delantero en la historia "canalla" y en ese sentido indicó: "Casi ni hablo con mi señora por la cantidad de trabajo que tengo. Me encantaría tenerlo, por lo que representa para el club, por su jerarquía y experiencia".

"Decidí que mi contrato sea por un año porque el club está pronto a elecciones. Y yo no tengo nada que ver con la cuestión política del club, yo vengo a centrarme en lo deportivo", sentenció.



GODÍN EN VÉLEZ

El defensor uruguayo Diego Godín, flamante refuerzo de Vélez Sarsfield, señaló que llega a su nuevo equipo "con muchas ganas", pero advirtió que aún desconoce si estará en condiciones de jugar el partido de ida ante River Plate, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El experimentado zaguero confió que puede aportarle "mucho" a su equipo, conducido por su compatriota Alexander Medina: "Lo conozco bien, sé cómo trabaja y esta es una linda oportunidad".

Godín, de 34 años, arribó procedente de Atlético Mineiro de Brasil, donde tuvo poco rodaje en el último tiempo: "Hace un mes que no juego, por una lesión, así que no sé llego al partido contra River", programado para la semana próxima en Liniers.

El futbolista tiene una extensa trayectoria, que comenzó en Cerro y luego en Nacional de Montevideo; posteriormente se sumó al Villarreal, Atlético Madrid, Inter de Milán, Cagliari y Atlético Mineiro, además de la selección de Uruguay.

Es uno de los capitanes del representativo de su país y ahora espera tener "la continuidad necesaria para llegar de la mejor manera al Mundial".