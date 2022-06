Preocupación en la industria local por la escasez de dólares y falta de gas argón

El problema de la escasez de dólares y las dificultades del Banco Central para acumular reservas, ya viene de larga data, pero se viene profundizando en los últimos meses. En ese contexto, el gobierno ha ido restringiendo a los importadores el acceso al mercado de cambios. Ya en el mes de marzo, el Central había dispuesto una limitación: el cupo para cada empresa sería de hasta 5 por ciento por encima del valor de 2021. En ese momento la industria ya lo había advertido: ese esquema terminaría perjudicando a la producción. Las pymes ya estaba sufriendo la falta de insumos que no se producen en el país. Y en algunos casos, no estaban pudiendo atender compromisos porque el cupo para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) era muy bajo. Las industrias de nuestra ciudad no son ajenas a esta realidad, y hoy se encuentran con dos problemas complejos. A los inconvenientes que generan las restricciones para importar insumos, se les suma la falta de gas argón. Al respecto, conversamos con algunos empresarios de la ciudad.



CUPO AGOTADO Y CRITICA

SITUACIÓN POR FALTA DE ARGÓN

Graciela Acastello, presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, sostuvo que “en la charla con los colegas te das cuenta. Cada empresa es un mundo diferente pero hay empresas que ya manifiestan tener el cupo totalmente agotado para el año. Ya hoy están teniendo el problema de no poder importar insumos. Se verá seguramente el impacto en los próximos meses. Leyendo las noticias del día es aterrador, porque se está hablando de la posibilidad de más restricciones. Y hoy, o bien no tenés cupo y tenés que comprar a 180 días, y no cualquiera consigue comprar a 180 días en el exterior: tenés que tener una carpeta ya hecha, una historia con un proveedor. Es imposible que te den ese plazo en el exterior”. Por otro lado, Acastello se refirió a la grave situación que provoca la falta de un insumo esencial: “indirectamente relacionado con las importaciones es el tema del gas argón. Estamos atravesando una situación muy crítica. Hay una empresa que ya dio vacaciones por ese motivo. Incluso esta empresa tiene una exportación que tiene que salir para Estados Unidos y no puede terminar el producto porque no tienen argón para soldar. Las empresas en Rafaela se están quedando sin argón, y ahí se corre el riesgo de parar la producción. Aparentemente es un problema que ya se está dando en toda la provincia. El problema es que por las restricciones no está entrando el gas importado, entonces no alcanza con los dos proveedores nacionales que tenemos. Otro problema que estamos teniendo, es que por falta de gasoil: no llegan a veces los camiones con ese gas”. La presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos concluyó, refiriéndose específicamente al sector: “para todo se necesitan divisas. En el sector metalúrgico, la balanza por lo general es negativa, es decir, se importa más de lo que se exporta. Si bien en los últimos años las exportaciones crecieron, las importaciones también aumentaron, porque somos muy demandantes de partes, de insumos e incluso de bienes de capital del exterior. La gran mayoría de las máquinas que necesitamos los metalúrgicos no se hacen en el país.”



INSUMOS ELECTRÓNICOS,

LOS MÁS COMPLICADOS

César Forneris, presidente Comisión de industria del Centro Comercial nos comentó: “yo estuve recorriendo algunas industrias y en la mayoría siempre hay un tema con la importación. Hay empresas que estaban acostumbradas a comprar en el mercado local y por eso tienen hoy el cupo muy chico. Por ejemplo, nosotros con IMAI comprábamos a los distribuidores nacionales que había. Y los precios se estaban yendo arriba porque esos proveedores tienen problemas para importar, entonces te cobran el excedente del precio. Decidimos por eso hacer una importación de unas 40 toneladas. Y a partir de ahí apareció esta restricción, y nosotros no veníamos importando por lo cual la restricción nos significó mucho más. El que exporta tiene por ahí la posibilidad de hacer una importación temporal, que no te quita ese cupo, pero es bastante engorroso. Hay algunos temas que son medio mundiales, en electrónica por ejemplo. Hoy todos llevan automatización. Ya en Europa hay dificultad con eso, así que aquí mucho más. Te están dando para esas compras un año de plazo de entrega, con lo cual es complicado poder entregar un equipo andando, para los que hacemos bienes de capital, que llevamos esa electrónica. Un poco como consecuencia de la guerra, pero otro poco porque somos muy dependientes de China, donde la pandemia atrasó bastante todo. Y creo que lo que más preocupa es electrónica porque no hay forma de sustituirlo localmente. Creo que va a ser un bloqueo importante para aquellos que necesiten sí o sí automatización. Si ya te están dando un plazo de entrega de un año, quiere decir que hay un año de complejidad”. . Forneris también mencionó con preocupación el tema de la falta de argón: “hace casi quince días venimos siguiendo el tema de argón en la zona. Nosotros tenemos argón hasta mañana. Si mañana no nos entregan, en la parte de planta o en alguna otra parte, se tendrán que adelantar vacaciones”.



LAS EMPRESAS PEQUEÑAS,

CON MÁS DIFICULTADES

Edmundo López, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela , analizaba el actual contexto de esta manera: “cuando se profundizaron las restricciones en marzo, las empresas que en 2020 no tuvieron gran nivel de actividad debido a la pandemia, se encontraron con dificultades para justificar las importaciones ahora en 2022, con un nivel de actividad que viene en crecimiento desde el año pasado. Se encuentran con un cupo muy chico este año. Hoy las empresas tiene que hacer un cálculo muy fino . El cupo se completa calculando las importaciones del 2020, más un 70 por ciento. O se calcula un 5 por ciento más a las de 2021. Y hoy los aumentos de precios de mucha materia prima importada son mayores al 5 %, con lo cual, entonces ahí nos encontramos con un problema. Y hay una realidad y es que a veces las empresas pequeñas no tiene un registro muy fino de lo que se importa y poca planificación, entonces eso trae aparejado un problema al momento de pensar en importar componentes”.



"FESTIVAL DE IMPORTACIONES"

Respecto a las recientes declaraciones de la Vicepresidenta Cristina Fernández, César Forneris sostuvo. “yo creo que la industria argentina siempre depende de un componente importado, con lo cual “festival” no sé a que se refiere, se supone que la mayoría compra insumos para su producción y cuando vos ves que la balanza comercial no cierra y que el panorama de una crisis económica no está muy lejos, uno trata de decir, bueno, aunque sea quiero trabajar y uno busca resguardarse sobre todo lo que sea componentes. Y todos lo hacen. Si no hubiera tanta incertidumbre y un dólar que no se sabe cómo lo van a sostener, creo que nadie estaría pensando así. O sea, la especulación está siendo generada por el mismo gobierno. Si esta restricción de salida de dólares continúa, lo que estamos pasando hoy va a ser un poquito más complicado mañana, de mitad de año para adelante”.

Por su parte, Edmundo López, al referirse a los dichos de Fernández dijo: “ no me consta, no lo veo, no sé a qué se está refiriendo. Tal vez haya quien en una situación de increíble inestabilidad, está queriendo importar, si puede hacerlo, una cantidad mayor para hacer stock, por si sucede algo. Pero no me consta que con el grado de control que existe pueda suceder algo así, no lo veo desde aquí, tal vez ella tenga acceso a algún dato que nosotros desconocemos. La previsibilidad en el comercio exterior y en la mayoría de las actividades son un elemento fundamental para poder planificar el crecimiento. Con el grado de incertidumbre con el que estamos trabajando, realmente se hace muy difícil plantear impresiones a futuro. Lo que más nos importa a todos los empresarios es el nivel de certidumbre con respecto al futuro”, concluyó.