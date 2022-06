La Escuela "José Pedroni" celebró 10 años de educación y apertura a la comunidad

La Escuela N.° 1393 "José Pedroni" festejó este martes 10 años de trayectoria educativa en nuestra ciudad. La celebración se llevó a cabo en el marco de un acto realizado en sus instalaciones y con la presencia de su directora, María Eugenia Benítez, su vicedirectora Jésica Koch; la supervisora de la Región III de Educación, Jorgelina Ferrero; la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Mariana Andereggen; ex directoras, docentes, alumnas y alumnos. “Esta escuela es el corazón del barrio, crece junto a él, cumple una función social muy importante y hasta aquí llegamos como Estado”, dijo Mariana Andereggen. “En este caso, acompañamos a la institución con nuestros programas de becas, el FAE, pero también brindamos acompañamiento pedagógico con docentes de nuestros equipos que se hacen presentes para apoyar las trayectorias educativas y la alfabetización inicial”, comentó y agregó que el alumnado es participante activo “en varios proyectos escolares, como el de lectura, para el cual en este cumpleaños especial trajimos como regalo varios libros”.



ACOMPAÑADOS

Por su parte, María Eugenia Benítez manifestó que la Escuela N.º 1393 es una institución “muy acompañada, querida. Para nosotros esta fecha es un hito”. Al hacer referencia a las actividades que se llevan adelante en la entidad, Benítez describió que “se brinda la copa de leche, de manera diaria, a toda la matrícula. Es un comedor escolar, pero no brindamos almuerzo -aclaró-. Estamos hablando de 170 alumnos en total que vienen a aprender en 2 turnos y distribuidos en 13 secciones”. Vale aclarar que en el mismo edificio escolar también funciona una de las extensiones de la Escuela Primaria para Adultos "Libertador General San Martín".



DEJAR HUELLAS

Finalmente, Jésica Koch, vicedirectora y docente de la escuela desde hace 9 años, aludió a su profesión, diciendo que “la desarrolla con amor. Todos los años elijo esta escuela y pretendo dejar huellas, en especial, en los niños y las niñas”.

“En los tiempos de pandemia, cuando no pudimos contar con la presencia del alumnado en las aulas, se nos complicó bastante la enseñanza. Más allá de las adversidades, salimos adelante con el trabajo de un equipo humano”, concluyó.