Finalmente triunfó la lista oficialista y Rodrigo Alonso es el nuevo secretario

La docencia santafesina votó el pasado miércoles a sus representantes gremiales para el período 2022-2025 y habrá continuidad en la línea de mando interna del sindicato de la docencia pública. Más allá de que a una semana de las elecciones aún no se dieron a conocer los resultados definitivos del escrutinio, extraoficialmente el triunfador, como secretario general de AMSAFE Provincial, fue el santafesino Rodrigo Alonso, delfín de Sonia Alesso por la línea interna Trabajadores de la Educación, quien se impuso a Gustavo Terés, que iba por el Frente por una Amsafe Democrática. Las elecciones se desarrollaron con un "alto nivel de participación y compromiso", anticipó un comunicado de la lista ganadora, que agrega que "de acuerdo con datos del escrutinio provisorio, se estaría imponiendo Trabajadores de la Educación, encabezada por Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, Patricia Fernández y Pablo Juncos".

En cuanto a los números finales, el resultado fue algo más parejo en relación a la última elección, aproximadamente de 60% contra un 40%, ya que el oficialismo se impuso por 2.386 votos, 12.602 contra 9.676 de la oposición.

Por lo tanto, Alonso se constituye en el primer santafesino en detentar el mando del sindicato desde que se conformó la actual AMSAFE en 1985. Con anterioridad estuvieron el rosarino César Oxley, primer secretario general de AMSAFE Provincial; César Monetti, también de AMSAFE Rosario; José María Giovanovich, de Vera; Ediberto Sánchez, de Rosario. Y más acá en el tiempo, los también rosarinos José María Tessa y la actual secretaria Alesso, quién se corrió de la contienda luego de más de 16 años y medio en el puesto. "De esta manera, se impone un proyecto sindical con 93 años de historia, basado en la defensa de la escuela pública y en los derechos de los trabajadores de la educación. Un modelo gremial asentado en la democracia sindical, en la autonomía de los gobiernos, patronales y partidos políticos, y con la unidad de los trabajadores como un eje central de la política gremial", sostuvo el comunicado difundido, días pasados, de la lista ganadora.



CRECIÓ LA OPOSICIÓN

De acuerdo a los datos difundidos por el espacio Frente Obligado Activa, del departamento General Obligado, la tendencia en las elecciones de AMSAFE de este año fue hubo un crecimiento marcado del espacio de oposición. En 2019, Trabajadores se había impuesto sobre el Frente 4 de Abril por 14.810 a 7.939. Y en este 2022 la apuesta fue sumar compañeros que comparten la idea de un gremio distinto, independiente de los gobiernos de turno, Y el resultado fue claramente mejor: 12.062 para Trabajadores contra 9.676 para el Frente por una Amsafe Democrática. En Obligado el triunfo opositor fue notorio, al igual que en los departamentos Caseros, Belgrano, General López, Castellanos, Rosario, mientras que el oficialismo venció en los departamentos San Martin, 9 de Julio, Constitución, Garay, Iriondo, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo y Vera. De esta manera, la conclusión es que de manera lenta se va construyendo una alternativa de oposición que creció en los 19 departamentos de la provincia, incluso en los que en 2022 no se llegó a presentar listas departamentales. Hay que destacar que solo en tres departamentos (Las Colonias, San Justo y 9 de Julio), se presentó una lista única, que fue la oficialista.

Cabe recordar que en el departamento Castellanos, en la elección provincial, se impuso la lista opositora por 19 votos (584 contra 562), mientras que tal como lo adelantó este Diario, Adrián Oesquer, por la fuerza "Educación Popular", logró la reelección con cierta comodidad, ya que se impuso por 279 votos (883 a 552) frente a la lista opositora que encabeza Hugo Acuña por la agrupación "4 de abril Castellanos". De esta manera, Oesquer continuará siendo el delegado departamental por los próximos 3 años, recordando que en 2019 había sucedido en el cargo a Griselda Marcos, quién lo acompaña en la actual comisión directiva como delegada seccional adjunto 1. En tanto, esta fue la cuarta oportunidad en la que Acuña no pudo acceder al mando de la delegación de AMSAFE Castellanos.

Se conformaron 1.248 mesas en toda la provincia (98 en nuestro departamento) y votaron más de 21.500 mil docentes. Las conducciones cambiaron a pocos días del aniversario de AMSAFÉ, ya que la próxima semana, el 24 de junio, el gremio cumplirá 94 años.



LE APUNTÓ AL GOBERNADOR

Mientras tanto, una de las primeras declaraciones que hizo Rodrigo Alonso, el primer santafesino a la cabeza en AMSAFE, las dirigió especialmente al gobernador Omar Perotti quien había dicho que no veía " la posibilidad de adelantar las paritarias". El flamante dirigente general del gremio señaló, entonces, que "el gobierno provincial no puede hacerse el desentendido de lo que pasó a nivel nacional, donde hubo un acuerdo para adelantar los tramos de agosto y septiembre, para junio y julio; con un incremento en septiembre y en diciembre, se llega al 70% y eso ayudaría a que el poder adquisitivo del salario acompañe los altos índices de inflación”. Remarcó además que “el mismo gobierno de la provincia argumenta que no puede convocarnos a la paritaria, pero dijo en febrero que el salario de los trabajadores no podía perder poder adquisitivo. De enero hasta mayo el aumento fue del 30%, el próximo tramo es en agosto, hay que adelantar ese aumento, perdemos poder adquisitivo. El gobernador comunica que hay índices macroeconómicos favorables, debe convocar al ámbito paritario”. De todos modos, Alonso dijo que el objetivo del gremio "no es llegar al conflicto, sino poder lograr adelantar los tramos y mejorar el poder adquisitivo de los activos y jubilados. Estamos convencidos que para que no haya conflictos el gobierno tiene que tomar una definición política y tener voluntad política para dar una respuesta positiva al pedido que estamos haciendo". El dirigente gremial planteó que hay condiciones económicas para avanzar con una revisión que les garantice no perder poder adquisitivo: "Las condiciones económicas están dadas hasta por las mismas declaraciones de los funcionarios que establecen que hay índices macroeconómicos favorables, incluso comparándolos con la pre pandemia. Por eso creemos que eso tiene que llegar a los bolsillos de los trabajadores y no están llegando, quedan concentrados en los grandes grupos económicos y no se distribuye entre los trabajadores y los sectores populares".