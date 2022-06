Cartelera de Jubilados

HABERES JUNIO A

PASIVOS DE ANSES

Desde el miércoles 8 de junio comenzaron los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de junio es según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 42.178 es el siguiente: documentos terminados en 0 cobran a partir del 8 de junio; en 1 del 9 de junio; en 2 del 10; en 3 del 13; en 4 del 14; en 5, del 15; en 6, del 16; en 7 también del 16; en 8 del 21; y en 9 del 22 de junio.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 42.178 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 23 de junio; en 2 y 3, del 24 de junio; en 4 y 5, del 27; en 6 y 7 del 28; y en 8 y 9 del 29 de junio.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri, llevó a cabo su tradicional cena-baile el pasado sábado 18 de junio con un éxito total, salón completo y gente que se retiró agradeciendo las atenciones recibidas. La próxima cita será el sábado 2 de julio con la actuación musical de "Los Ases" de Sunchales y teniendo como plato principal mamona al horno. Se recuerda que la reserva de tarjetas debe realizarse a los siguientes teléfonos: 427776, 426158, 502255, 15659634.

* La comisión directiva informa que hoy miércoles 22 de junio a las 19 horas el club llevará a cabo su Asamblea General Ordinaria en la cual se hará conocer a los socios la situación actual de la institución.

* Por una gestión especial de la comisión directiva al finalizar la Asamblea, es decir, a las 20.00, se recibirá la visita de personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), quienes brindarán una charla ilustrativa acerca de la utilización de "Ojos en Alerta". En virtud de lo interesante de esta charla, se invita al público en general, sean o no socios, a participar de la misma.



CLUB DE ABUELOS UNIDOS

* El próximo sábado, 25 de junio, el Club Abuelos Unidos llevará a cabo otra cena y baile. El popular encuentro social se llevará a cabo en su sede social de Chacabuco y Casabella. La animación musical será responsabilidad del prestigioso artista local "Julián Rivero". Se recomienda concurrir con vajilla completa. las reservas de tarjetas deberán realizarse a los correspondientes teléfonos 423992, 434008 y 422681.



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.