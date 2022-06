Inferiores: lograron cinco victorias frente a Dálmine

El sábado se disputó la fecha 13 del Torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, donde los juveniles de Atlético se enfrentaron a Villa Dálmine. En el predio "Tito" Bartomioli jugaron las categorías menores, mientras que los más grandes lo hicieron en Campana. El "Celeste" alcanzó cinco triunfos sobre seis encuentros y sigue liderando en cuatro categorías, además de la tabla general de la zona. Los resultados fueron los siguientes:

Cuarta: 3-4 (Ciro Leineker, Joaquín Stizza y Federico Reynoso). Quinta: 3-0 (Bautista Tomatis, Alejo Macellari y Roman Negri, de penal). Sexta: 1-0 (Agustín Luna). Séptima: 5-2 (Mateo Aimar, Francisco Gramaglia, Enzo Velásquez, Joaquín Trionfini y Nicolás Dominino). Octava: 3-0 (Federico Liotta, Juan Argañaraz y Gino Franzetti). Novena: 2-0 (Zahir Isaurralde y Agustín Álvarez).



ASÍ SE ORDENAN

Luego de la décima tercera fecha así quedaron ordenadas las posiciones:

Cuarta División: Temperley 32 puntos; Atlético 28; San Telmo 23; Flandria 19; Ferro Carril Oeste 18; Nueva Chicago y Deportivo Riestra 15; Villa Dálmine 11; Deportivo Morón 9 y Sacachispas 6.

Quinta División: Atlético 32 puntos; Temperley 27; Nueva Chicago 24; Flandria 23; Deportivo Riestra 21; Ferro Carril Oeste 19; Villa Dálmine y Sacachispas 8; Deportivo Morón y San Telmo 7.

Sexta División: Atlético 30 puntos; Ferro Carril Oeste 25; Temperley 23; Nueva Chicago 21; Villa Dálmine, San Telmo y Deportivo Riestra 15; Deportivo Morón 14; Flandria 12 y Sacachispas 4.

Séptima División: Ferro Carril Oeste 34 puntos; Temperley 28; Atlético 25; Nueva Chicago 24; Deportivo Morón 16; Sacachispas y Villa Dálmine 14; Flandria 12; San Telmo 9 y Deportivo Riestra 5.

Octava División: Atlético 36 puntos; Ferro Carril Oeste 32; Temperley y Nueva Chicago 23; Villa Dálmine 18; Deportivo Riestra 17; Deportivo Morón 15; San Telmo 13; Flandria 10 y Sacachispas 0.

Novena División: Atlético 33 puntos; Temperley 27; Ferro Carril Oeste 25; Deportivo Morón 24; Deportivo Riestra 20; Flandria y Nueva Chicago 16; Villa Dálmine 11; Sacachispas 4 y San Telmo 3.

Tabla General: Atlético 184 puntos; Temperley 160; Ferro Carril Oeste 151; Nueva Chicago 123; Flandria y Deportivo Riestra 93; Deportivo Morón 85; Villa Dálmine 78; San Telmo 70 y Sacachispas 37.



LOS RESTANTES

Los compromisos que debe asumir el equipo rafaelino son los siguientes: fecha 14, vs. Flandria; fecha 15, vs. Temperley; fecha 16, vs. Nueva Chicago; fecha 17, vs. San Telmo y fecha 18, vs. Deportivo Morón.