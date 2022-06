El domingo se correrá la quinta del Torneo Oficial

MIDGETS SHOW AND POWER

El próximo fin de semana se llevará a cabo la quinta fecha del Torneo Oficial 2022 de la categoría Midgets Show and Power y de su telonera, el Mini Power, en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

Durante la jornada sabatina se habilitará el trazado para la realización de las pruebas libres, en tanto que para el domingo se anuncia el desarrollo de la parte central del espectáculo con prácticas, clasificaciones, series, semifinales y finales.

En el caso de la divisional reservada a los más pequeños, se estuvo trabajando en una prueba técnica sobre un auto de Mini Power Escuela con el propósito de equiparar y compensar diferencias, realizándose ensayos con distintas bridas y con lastres para definir los pesos mínimos.

Como resultado, a partir de esta quinta fecha, la categoría Mini Power Escuela deberá utilizar una brida de 13 mm de diámetro con una tolerancia de +/- 0,02 por 10 mm de espesor, en tanto que el peso mínimo para ambas será de 130 kg.

Tal como se mencionó en ocasiones anteriores, el reglamento técnico se irá adaptando durante toda la temporada 2022, donde las competencias no otorgan puntaje. Los cambios serán progresivos, trabajándose exclusivamente en seguridad y paridad, de acuerdo con estos detalles:

Cinturones: de 4 puntos como mínimo. Motores: de 4 tiempos hasta 110cc estándar (no centrífugos). Recorrido de cigüeñal: 49,5 mm. Carburador y múltiple de admisión: original / estándar. Categoría Escuela: utilizará una brida de 13 mm de diámetro +/- 0,02 por 10 mm de espesor y con un orificio para precintar. Categoría Promocional: sin brida. Peso mínimo: 130 kg con piloto incluido en ambas categorías. Relaciones permitidas: piñón 15 - 16; corona 24 - 25 - 26.