Acto por el Día de la Bandera

BELLA ITALIA. - El pasado lunes, 20 de junio, se realizó por la mañana el acto del Día de la Bandera. En dicho acto estuvieron presentes las autoridades de la localidad y la comunidad educativa.

Los niños de cuarto año de la Escuela 1382 "Armando Williner" y de la Escuela N° 625 "Domingo F. Sarmiento" realizaron la Promesa de lealtad a la Bandera Nacional.

En el mismo estuvieron presentes: el presidente comunal, Héctor Hildo Perotti, la directora, Soledad Morcillo de la Escuela N° 1.382 “Armando Williner”, la directora María Eugenia Armelino de la Escuela E.S.S.O N° 525, la directora Gabriela Espinosa de la Escuela N° 573 “Domingo F. Sarmiento”, zona rural, la directora Georgina Montú, de la Escuela N° 625 “Domingo F. Sarmiento”, zona rural, el jefe de la Sub Comisaría Nº 27 de Bella Italia, comisario Víctor Carpio.

Además, la Agrupación 20 de Junio de la Unidad Regional V de Rafaela a cargo del oficial Víctor Carpio y el jefe de la Sección Nº 36 de “Los Pumas”, sub Comisario Wualdo Ropulo y sub jefe Leonardo Gianastacio.

Al finalizar el acto, los alumnos del Taller Comunal de Folclore hicieron una gran actuación.