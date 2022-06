Conclusiones de su reunión anual

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El Centro Comercial, Industrial y de la Producción difundió un parte de prensa relativo a la reunión anual de la Cámara de Comercios y servicios, texto que se reproduce seguidamente.

Como todos los años fuimos invitados al Encuentro anual CAC (CAC se hace cargo del traslado y alojamiento), realizado el 14/06/22 en Parque Norte de la ciudad de Buenos Aires, donde calificados Expositores han dado su impresión sobre la situación actual del Comercio, los Servicios y el Gobierno.

Hizo la apertura y el cierre el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, que durante el Congreso (duró todo el día) estuvo en permanente contacto y conversaciones con el público asistente (representantes de Centros Comerciales, Cámaras y Federaciones de Comercio y Servicios de todo el país).

Seguidamente se sintetizan los conceptos que cada expositor ha nutrido a la concurrencia: 1°)- Hábitos de consumo - cambios abruptos por la pandemia.

SEBASTIAN LOPES PERERA (Director de Marketing y Estadísticas): La pandemia ha instaurado cambios en los hábitos de consumo, intensificando la compra en lugares cercanos (ejemplo: despensas de barrio y no tanto el Supermercado), y además han crecido mucho las “App Delivery”. Por otra parte, el consumidor se está inclinando más por los bienes intangibles (experiencias, vivencias, viajes, espectáculos, etc.), que los bienes tangibles (ropa, indumentaria, etc.).

HERNAN GRIMOLDI (Gerente de Zapatos Grimoldi): Anteriormente el proveedor debía investigar, diseñar un producto y procurar de instalarlo en el gusto del cliente. Hoy esto se ha revertido, el cliente investiga y conoce por su cuenta, por lo que estamos abocados a escuchar los gustos del Consumidor. Antes un 5% del ingreso de un trabajador lo gastaba en calzados, hoy bajo al 2% y la gente es muy selectiva, por lo que para sobrevivir hay que generar historias atractivas, y asociarlas al producto.

KAREN BRUCK (Vicepresidenta de Marketplace de Mercado Libre): En Argentina no estaba muy desarrollado el consumo a través del comercio electrónico, y en la pandemia esto se disparó y crece constantemente, ya que cada vez hay más compras on-line; y lo que sustenta esta modalidad de compra es: a) La inmediatez de verse con el producto (llega mañana), ya que esto cubre la ansiedad del consumidor que cuando quiere algo lo quiere tener ya sin moverse de su casa; y b) La gran variedad de opciones de nuevos productos que dispone.

ALAN AURICH (CEO de Havanna): La pandemia los obligó a reinventarse, y en Junio/20 se produjo el fenómeno que fue el mes de mayor venta de la firma Havanna. Advierten que la gente quiere comer alfajores más sanos, tal es así que han lanzado un “Alfajor sin TAC”, por lo que han reemplazado las harinas tradicionales por las Harinas de Almendra.

2°)- Contexto político-económico - oportunidades y desafíos.

CARLOS PAGNI (Periodista): Destaca dos fenómenos que se están dando en el ámbito político: a) Manifiesto rechazo a la política; y b) La Izquierda y Derecha muy radicalizadas. El ganador de la Presidencia será el que más proponga y haga reformas.

MARIANA CAMINO (Especialista en Economía): La Argentina mirándola a Largo Plazo es potencialmente rica, pero al Corto Plazo (hasta las elecciones del 2023) hay una gran incertidumbre. Hoy muchas empresas están muy bien y tienen una gran demanda de sus productos, pero estiman no poder cumplir por las políticas desfavorables. El empresario argentino, trata de buscar la rentabilidad en el corto plazo.

EMMANUEL ALVAREZ AGIS (Economista): Tenemos una gran producción de soja y girasol, como también hay una gran demanda, por lo que no se entiende porque el gobierno no fomenta la exportación para acumular dólares. Hoy los turistas vienen a la Argentina y no usan las tarjetas de crédito (les resulta más favorable gastar los dólares porque para ellos es barato). No hay herramientas técnicas para salir de esta inflación. Argentina es un país rico, pero la mayoría de la gente no puede llegar a fin de mes.

3°)- Negocios resilientes - animarse a cambiar - desafíos.

INES BERTON (Fundadora de Tealosophy): Esta exitosa empresaria se ha destacado en la producción y comercialización del Té. Tiene el slogan de que el Té es “el arte de ritualizar lo cotidiano”, porque esta bebida que tiene gran aceptación y desarrollo en oriente y occidente, después del agua es lo que más se bebe. Confía más en la intuición que en los planes de negocios (porque las pautas escritas y estrictas limitan el accionar). Sostiene que es más gratificante intentar algo y fracasar, que quedarse con la triste sensación de no haber intentado algo por más riesgoso que sea.

CAROLINA COLAGRECO (Co-fundadora de Hamburgueserías Carne): El éxito comercial radica en creer en las personas, innovar constantemente y generar productos que puedan comunicar algo.

4°)- Superar desafíos - confianza que todo va a estar mejor.

KARINA GAO (Emprendedora, Cocinera y Conductora): Excelente historia de vida de esta inmigrante China, que desde muy abajo logró posicionarse muy bien en su actividad. Se siente más cómoda para desarrollarse en la cultura de occidente que de China, porque son muy estructurados, perfeccionistas y no disfrutan nada durante el proceso, además tienen un pésimo sentido del humor. Sostiene que el buen humor hace más fácil todas las actividades y no hay nada Absoluto, sino por el contrario todo es Relativo (siempre en algo negro hay un puntito blanco, que genera esperanza).

5°)- Crisis y comunicación – tener una historia que valga.

BETA SUÁREZ (Evangelizadora de Buenas Prácticas): Esta expositora recomienda las siguientes cuestiones para situaciones de Crisis: a) Tratar de hacer alianzas, b) Confiar en su Equipo, c) Ser austero, d) Ser creativo, e) Pensar en el cliente, f) Buscar Información, g) Revisar el producto, h) Tener planes, i) Administrar las Emociones, j) Aprovechar las herramientas, y k) Comunicar mejor. “Darle a la marca o producto una Historia que Guste”.

6°)- La Argentina posible.

SANTIAGO KOVADLOFF (Filósofo, Ensayista y Poeta): La adversidad nos motiva a no resignarnos, ya que estamos para crecer y no para durar. En Argentina sabemos el diagnóstico, lo que no sabemos es como salir. La Argentina es posible por la dignidad de su gente, nadie tolera el fatalismo. La Educación es fundamental: a) La Educación Técnica nos lleva a ser eficaces; y b) La Educación Cívica nos lleva a ser éticos.