Dura reacción de la oposición

Referentes de Juntos por el Cambio lanzaron ayer duras críticas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por su discurso en Avellaneda y consideraron que será la oposición la que va a "cambiar este desastre" en la Argentina. "Llama la atención lo de @CFKArgentina. Si tiene todas las soluciones para nuestro país, no se entiende qué hizo durante los más de 14 años que destruyeron la economía y todo lo que tocaron", ironizó el senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo.

Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, subrayó: "SU INFLACIÓN, SU DEUDA. ¡Hágase cargo, vicepresidenta! Usted es parte de la fórmula que hundió al país en la peor de las crisis: la de 47 millones de argentinos que sienten la desesperanza de no tener ningún futuro. Pero sepa algo: nosotros vamos a cambiar este desastre".

En la misma línea, el diputado nacional Mario Negri manifestó: "Para Cristina Kirchner la política económica se reduce a llevar el déficit fiscal hasta donde aguanten la emisión y el endeudamiento en pesos antes de las elecciones y que después al ajuste lo haga otro. Eso hizo antes y eso es lo que quieren hacer ahora. No se les cae otra idea".

Su par de Diputado y presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, expresó: "Evaden la realidad. Evaden bajar el gasto. Evaden bajar impuestos. Evaden un plan económico". (NA)