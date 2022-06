La donación de terrenos para un Jardín y una Escuela son los temas excluyentes

En la primera norma, el Departamento Ejecutivo otorgará un terreno municipal al Gobierno provincial para la construcción del Jardín en reemplazo del cedido originalmente.

Vale recordar que el 26 de agosto de 2021, la Provincia anunció que iba a levantar el establecimiento de educación inicial en un terreno ubicado en la intersección de las calles Las Colonias y Montes de Oca, frente a la escuela Juan Bautista Languier (N° 1359), del barrio Belgrano y en el mismo acto adelantó que las ofertas se iban a conocer el 7 de setiembre siguiente.

Se presentaron dos ofertas y cuando para la adjudicados de los trabajos solo restaba la evaluación técnica de las propuestas, el jardín pos pandemia entró en un ostracismo absoluto debido a que los propietarios del terreno no llegaron a efectuar su donación por el fallecimiento de uno de ellos

Ahora el terreno cedido será el situado en el cruce de las calles Nuestra Señora de Guadalupe y Eduardo Chiarella, también del barrio Belgrano.

El nuevo espacio se propuso al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y fue aceptado para emplazar el establecimiento educativo que se pretende ejecutar.

Vale recordar que este terreno fue aceptado en donación (por Ordenanza Municipal N° 3470) pero con el cargo de ser destinado a espacio verde.

De todas maneras, en muchas situaciones dichos espacios no cumplen con el fin propuesto, ya sea por razones de índole espacial o bien porque presentan dimensiones inferiores que hacen que los mismos se conviertan en terrenos ociosos carentes de utilidad pública, con el consiguiente gasto de mantenimiento para el municipio y perjuicio para la sociedad toda.

Una Ordenanza más ingresada por el DEM al Concejo amplía la donación de terrenos para la Escuela multinivel del barrio Mora

La primera Ordenanza fue sancionada el 26 de Febrero de 2019 y la Municipalidad donó al Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe una fracción de terreno con el cargo de construir en él un complejo educativo multinivel, debido a la necesidad de contar con una institución educativa en el Barrio Mora de la ciudad.

En su articulado se estableció un plazo de tres (3) años para concluir con la construcción de dicho complejo, cuyo plazo de vencimiento operó el 26 de febrero del año en curso, pero la pandemia imposibilitó la ejecución de la obra

Luego el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat conjuntamente con el Ministerio de Educación solicitaron al Municipio que modifique la Ordenanza inicial e incorpore a la donación el inmueble contiguo al oportunamente donado, dado que el proyecto original sufrió modificaciones de magnitud, siendo necesario ejecutar en ambos inmuebles establecimientos educativos de nivel inicial, primario, secundario y un espacio verde.

La petición fue aceptada por el Ejecutivo local y serán cedidos "dos lotes que lindan con calle A. Romitelli en su lado norte, Brigadier Estanislao López en su lado este, J. D. Arias en su lado sur y B. Geuna en su lado oeste.



PARA LA EPE

Por Ordenanza, que deberá aprobar el Cuerpo legislativo, se dispondrá la donación a la Empresa Provincial de la Energía, de una fracción de terreno de propiedad de la Municipalidad de Rafaela, con cargo a la construcción de una nueva Estación Transformadora.

El inmueble tiene una superficie aproximada de 4.821,90 m 2, y está comprendido en: ensanche de Av. Italia (entre calle Padre Corti y Calle Pública Sin Nombre, cerrada), calle Padre Corti (entre Av. Italia y prolongación de J. V. González) y apertura de calle J. V. González (entre calle Padre Corti y Calle Pública Sin Nombre, cerrada).

Se dispone que el incumplimiento del cargo previsto en un plazo máximo de Cinco (5) Años, dará lugar a la revocación de la presente donación.

En los considerandos de la norma se menciona que para la realización de la obra la Empresa Provincial de la Energía realizará una inversión superior a los $ 600.000.000 (Pesos Seiscientos Millones).

Los dos proyectos de Ordenanza restantes están referidos a la condonación de deudas en concepto de pavimento a propietarios de un terreno, a cambio de la cesión al estado municipal de fracciones de ese predio. La otra es un redireccionamiento de partidas con destino a distintas áreas de la administración municipal.



PROYECTOS DE

RESOLUCIÓN

Mediante un proyecto de Resolución, el Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Lisandro Mársico, propone que se declare de Interés Municipal la 25º Edición del Torneo de Fútbol Infantil "Sueño Celeste", año 2022, que ser realizará los días 12, 13, 14 y 15 de Agosto

En los fundamentos expresa que el encuentro deportivo, se ha constituido en un evento de superlativa importancia para la Ciudad, en virtud de que participan niños de diferentes países como ser: Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, México, Chile y Bolivia.

Además sostiene que el torneo es organizado por el Club Atlético de Rafaela y se espera “recibir a multitud de pequeños deportistas, lo que como ya fue en otras ediciones congregará a públicos de todos los segmentos y de distintas partes del continente.

Finalmente, indica que "Sueño Celeste" intenta vincular futbolística y culturalmente a niños de todo el subcontinente, destacándose en esa intención la posibilidad de los clubes de Rafaela y la zona, que de alguna manera son anfitriones, junto con Atlético naturalmente, de uno de los eventos más importantes que tiene nuestro país como expresión amateur.

Otro proyecto de Resolución de Mársico solicita al Poder Legislativo de la Nación, que sancione una ley que establezca una distribución equitativa y porcentual de los subsidios al transporte público de pasajeros, fijando nuevos parámetros para la determinación de los mismos.

El demócrata progresista denuncia que actualmente entre el 85% y 87% del subsidio al transporte queda en AMBA y se gira para repartir al resto de las jurisdicciones entre un 13% y 15%, pero el impuesto a los combustibles -con el que se alimenta al fondo se cobra en todo el país. Concretamente el Área Metropolitana de Bs. As. recibe $ 26.000 millones por mes del fondo de compensación del transporte, mientras las 23 provincias, que concentran al 63 % de la población argentina, reciben en conjunto solo $3.500 millones de pesos.

Igualmente expresa que los subsidios se concentraron en la región del AMBA, donde se congeló la tarifa mínima en $18, mientras que en el resto del país su valor es hasta 4 veces más. Por ejemplo, en las ciudades de Córdoba, Santa Fe y

Rosario, el boleto mínimo es de $69,50, con la actualización del 23 de mayo. Algo superior es el precio en Mar del Plata, donde el mínimo cuesta $74,38, mientras que los trayectos más largos tienen un costo de $118,03 (frente a los $23 del AMBA).

Un tercer proyecto de Resolución de Mársico, pero en conjunto con el edil Miguel Destéfanis (JxC), solicita al Ministerio de Educación que implemente un programa de recorridos por el Museo de Ex combatientes de Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos, para los alumnos de los establecimientos educativos primarios de la Ciudad y la región.

Apuntan que sería de suma importancia para los estudiantes de las escuelas primarias de Rafaela y de la región, poder visitar el Museo, guiados por los mismos ex combatientes de Malvinas escuchando, a su vez, su testimonio y la experiencia vivida hace 40 años.

Que a los fines del traslado de los alumnos desde los establecimientos educativos rafaelinos, hacia el Museo y su regreso a las escuelas es factible acordar con el Municipio de Rafaela, la movilidad utilizando como medio de transporte un minibús.



MINUTAS

Una de las dos Minuta de Comunicación presentadas por el bloque Juntos por el Cambio solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe la posibilidad de realizar las mejoras en el pavimento sobre calle Perú entre las calles 27 de Septiembre y Luis Maggi. Por la otra, piden que se efectúen trabajos de mejoras en las Plazas: 9 de Julio (Barrio 9 de Julio), José Hernández (Barrio Martín Fierro); El Caudillo (Barrio Güemes); Luis Fasoli (Barrio Fasoli); Plaza Cristóbal Colon (Barrio Villa Dominga); Domingo Faustino Sarmiento (Barrio Sarmiento). También en sector entubado canal norte entre calles Rodríguez y Perussia (Barrio Barranquitas).