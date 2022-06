"El Chaqueño" Palavecino cerró la novena velada

Oscar “El Chaqueño” Palavecino cerró el domingo a la noche la novena jornada de la “Fiesta Nacional de la Noche Más Larga” en la ciudad de Ushuaia, un evento de once veladas consecutivas y más de mil artistas de diez géneros musicales organizado por el municipio local para darle la bienvenida al invierno en el Fin del Mundo.

Acompañado de nueve músicos, “El Chaqueño” se subió al escenario mayor del polideportivo municipal “José Cochocho Vargas” pasadas la 1.45 de la madrugada, para brindar un colorido espectáculo que recorrió material de su disco doble “Soy y seré” e incluyó los temas más populares de su extensa carrera.

Una ovación de los más de tres mil asistentes recibió a Palavecino mientras sonaban los acordes de “De pura cepa”, en una noche fría, con temperaturas por debajo de los cero grados y nieve en Ushuaia.

El artista cantó después “La deuda”, “Que me olvides” y “Juan de la calle”, antes de invitar al escenario a Manuel Orellana y Rodolfo "Pelu" Lucca, integrantes del dúo Orellana-Lucca que se había presentado antes en el mismo recinto.

Los santiagueños, que habían ofrecido material de su último disco llamado “Sendas”, compartieron algunas canciones con “El Chaqueño” y se retiraron aplaudidos por segunda vez en la misma jornada.

“Qué lindo lugar para venirse a vivir. En esta época la noche arranca a las 5 de la tarde. Y la noche tiene muchas cosas para decir”, afirmó el autor y cantante como preludio a otra seguidilla de sus éxitos, en la que no faltaron “Amor salvaje” y “La ley y la trampa”, entre muchos otros.

Ayer se presentó el ícono nacional de la música cuartetera, Juan Carlos “La Mona” Jiménez, que llegó a Ushuaia el sábado y fue recibido por fanáticos en el aeropuerto.

Mientras que el gran cierre de la fiesta se producirá hoy con la presentación de Divididos, la legendaria banda de rock argentino fundada por Ricardo Mollo y Diego Arnedo.

El 21 de junio, considerado el día más corto del año, y por lo tanto la “Noche Más Larga”, celebra la llegada de la temporada invernal y también el consecuente alargamiento de las horas de luz solar a partir de entonces.

La fiesta acaba de ser reconocida con la “Marca país” que otorga el Ministerio de Turismo, y en la presente edición está siendo transmitida en vivo por diferentes plataformas. TÉLAM