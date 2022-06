Homenaje a veteranos y caídos en Malvinas

Desde la oficina de prensa del senador alcides Calvo se puso de relieve que en esta oportunidad, con la presencia de Legisladores, entre ellos el senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, la vicegobernadora y presidente de la Cámara de Senadores, Alejandra Rodenas, el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, autoridades provinciales e invitados especiales se realizó un acto un homenaje a los Héroes Nacionales de Guerra, y a los Veteranos de Guerra de Malvinas Fallecidos (Sus familiares recibieron en su representación los diplomas y medallas de honor correspondientes), allí también fueron homenajeados los Veteranos de la Guerra de Malvinas con la presencia de integrantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos.

El titular de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, Rubén Rada; sostuvo, “quiero agradecer a cada uno de los legisladores, gobernadores y vicegobernadora que hicieron posible que la legislación de la provincia de Santa Fe esté a la cabeza de todas las provincias en la reivindicación de derechos”. “La guerra es un error y un horror. La batalla sigue por otro lado. El trabajo es mantener viva la memoria. Los equipos son los que logran, las individualidades no llegan a nada, por eso Malvinas nos Une es la única mesa en la que no hay discusión”.

El senador Calvo destacó que “como siempre, es importante concretar actividades en pos de recordar y reconocer a los que quedaron en las islas y a aquellos que se encuentran entre nosotros, homenajear y recordar a los caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas de guerra y reivindicar los derechos soberanos argentinos respecto de las Islas y los espacios marítimos circundantes”, agregando que “en el mes de marzo pasado con la presencia de instituciones locales e integrantes del Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos, entre ellos el presidente Carlos Tartaglia y también de los veteranos sunchalenses Owen Crippa, Sergio Durando y Carlos Leconte en la Plaza Libertad de la ciudad de Sunchales, compartimos también una actividad en conmemoración a estos 40 años de la guerra, siendo la misma coordinada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Cultura con el objetivo contar con un material audiovisual en homenaje a los veteranos, realizándose actividades similares en Ataliva y Rafaela”.