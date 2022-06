Guzmán desafía a economistas por la situación de la deuda en pesos

El ministro de Economía y Finanzas de la Nación, Martín Guzmán, descartó que "la deuda en pesos" del país sea insostenible y consideró que quién lo diga "no tiene idea de lo que está hablando y no pasaría un examen básico de la facultad".

El ministro enfatizó que "la idea de que hay un problema de sostenibilidad de la deuda pública en pesos es de una debilidad conceptual que alarma y que no encontraría eco en sectores serios de lo que es el análisis científico, académico". La deuda en pesos tiene un perfil de absoluta sostenibilidad.

En el mismo sentido, Guzmán explicó que "la tasa de interés real ha estado inclusive muy por debajo de la tasa de crecimiento de la economía y eso implicó que el ratio de deuda pública sobre producto haya transitado un camino de absoluta sostenibilidad". "Quien diga que en Argentina la deuda pública denominada en pesos es insostenible realmente no tiene idea de lo que está hablando y no pasaría un examen básico en la facultad", enfatizó en una entrevista concedida al diario La Capital de Rosario.

El funcionario, además, señaló que los últimos anuncios de medidas realizados por su cartera y el Banco Central apuntan a que "Argentina tenga un sendero de acumulación de reservas más veloz".

"La política fiscal y la política monetaria juegan un rol auxiliar para ese objetivo. Y así tener un 2023 en el que el crecimiento con generación de empleo continúe y se pueda reducir la inflación", explicó.

Por otro lado, Guzmán descartó que La política de suba de tasas apunte a "enfriar la economía". En el mismo sentido, argumentó que "la tasa no ataca la inflación de forma directa. Ese mecanismo en la Argentina no existe porque el canal del crédito es muy débil. El mecanismo es que podamos tener acumulación de reservas, y eso es una condición necesaria para atacar la inflación".

En cuanto a la inflación, dijo que "es la principal problemática en el mundo", ya que países donde no había "hoy tienen dos dígitos". "Aquí se presenta una situación en la cual, si el camino para atacar la inflación es solamente suba de la tasa de interés, eso va a generar problemas porque las economías desaceleran. Y en un mundo donde la desigualdad ha crecido, a diferencia de la Argentina, eso generaría grandes problemas, sociales y de inestabilidad política y económica", agregó al respecto.

En el caso de las importaciones, Guzmán aseguró que el Gobierno va a atacar cualquier tipo de especulación en un panoramas con brecha cambiaria. "Por un lado, el nivel de actividad es fuerte. En segundo lugar, hubo un aumento de los precios de lo que la Argentina importa. En tercer lugar, hay una concentración de importaciones que son clave para el funcionamiento de la economía en la primera parte del año. Luego, el Gobierno nacional va a actuar para que no tenga lugar ningún tipo de especulación que se dé en un contexto donde hay brecha cambiaria", explicó.

Guzmán propuso que se les pague más a los trabajadores si falta mano de obra, ante la fuerte recuperación del empleo. El ministro consideró que "con la recuperación del empleo tiene que darse una recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Entonces, cuando falta de mano de obra lo que hay que hacer es pagar más salarios. Es un objetivo absolutamente central de la política económica y la política de precios e ingresos se diseña con el objetivo de que el salario le gane a la inflación".