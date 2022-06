Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia

El candidato de izquierda Gustavo Petro, que encabezó la fórmula de Pacto Histórico y es acompañado por Francia Márquez, se impuso ayer en el balotaje por la presidencia de Colombia sobre el aspirante de derecha Rodolfo Hernández por más de tres puntos, con el 99,57 por ciento de los votos escrutados.

De esa manera, se dio paso al primer gobierno de izquierda y la primera mujer afrodescendiente en la llegar a la vicepresidencia de Colombia. Según informó el diario local El Tiempo, la ceremonia de investidura se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, día que conmemora la Batalla de Boyacá.

Ese día, el actual presidente Iván Duque dejará la Casa de Nariño para darle lugar a Petro, quien se convierte en el primer presidente de izquierda del país.

Escrutado el 99,57 por ciento de las mesas de votación, Petro obtuvo 11.260.105 votos (50,48 por ciento), mientras que Hernández sacó 10.542.148 sufragios (47,26 por ciento).

En la primer vuelta, Petro había obtenido el 40% de los votos , mientras que Hernández se había alzado con el 28% de las voluntades. "Esta victoria es para Dios y para el pueblo y su historia", expresó Petro en redes sociales. "Hoy es día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas", añadió.

El nuevo presidente electo recibió en primer lugar la felicitación del ex mandatario boliviano Evo Morales, quien en su cuenta de la red social Twitter, sostuvo que se trata de "la victoria de la paz, la verdad y la dignidad".

Hernández, quien fue candidato por la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, reconoció la derrota y le pidió a Petro "que sea fiel" a lo prometido en la campaña electoral. "Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir al país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él", expresó en sus redes sociales.

En los comicios votó cerca del 57 por ciento del electorado colombiano, una participación considerada alta para lo habitual en ese país.

Petro tiene 62 años, es oriundo de Ciénaga de Oro, en Córdoba, es economista de la Universidad Externado, integró la guerrilla del M-19.

Tras un proceso de paz, fue legislador, agregado de derechos humanos del embajador en Bélgica, llegó al Senado en 2006 y en 2010 se postuló para la presidencia, un año más tarde se convirtió en alcalde de Bogotá.

Entre sus propuestas se encuentra la de pasar de una economía extractiva de petróleo y carbón a otra basada en la productividad agraria y la promoción de cultivos de 11 principales productos cosechados en el país.

"La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista", reseñó. (NA)